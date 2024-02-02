Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός οδηγού ταξί από έναν 19χρονο επιβάτη το βράδυ της Τετάρτης.

Η κάμερα του ταξί κατέγραψε το αποτρόπαιο συμβάν αποκαλύπτοντας τον δράστη αλλά και τον διάλογο που είχαν μεταξύ τους λίγα δευτερόπλεπτα πριν τους πισώπλατους πυροβολισμούς που δέχτηκε το θύμα.

«Κάποιους δεν πρέπει να τους εμπιστεύεσαι» ακούγεται να λέει ο δράστης στον 44χρονο Ογκούζ Εργκέ που σταμάτησε για να μεταφέρει τον 19χρονο, ο οποίος περπατούσε στο δρόμο μέσα στο κρύο.

İzmir’de, soğukta üşümesin diye araca aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan şoför, 3 kurşunla ağır yaralandı.



Saldırgan, vurduktan “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” dedi.



pic.twitter.com/u4pUv74IiQ — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 1, 2024

Στο βίντεο φαίνεται ο 19χρονος να ψάχνει στην τσέπη του για χρήματα και να λέει ειρωνικά στο θύμα ότι του χρωστάει «221 λίρες αδερφέ», πριν τον πυροβολήσει ενώ ακούγονται και οι κραυγές του θύματος.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο και μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

