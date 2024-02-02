Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εξακολουθούν να μαίνονται και σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, παρότι έγινε λόγις για «πρώτες» ενδείξεις που προοιωνίζονται νέα εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων, καθώς ο πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει τέσσερις μήνες.

Για πολλοστή νύχτα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως στον τομέα της Χαν Γιούνις, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της μικρής περιοχής, τις τελευταίες εβδομάδες το επίκεντρο των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς καταμέτρησε τουλάχιστον 105 νεκρούς αμάχους από χθες το βράδυ ως σήμερα το πρωί σε όλη την περιοχή.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ πήγε στη Χαν Γιούνις για να συναντηθεί με στρατιώτες, την ώρα που τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για νέες μάχες κοντά στα νοσοκομεία Νάσερ και Άμαλ και ο ΟΗΕ για δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που αναγκάστηκαν να φύγουν για να σωθούν.

«Αυτός ο πόλεμος απαιτεί εθνική ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα και θα επιμείνουμε ως την ολοκλήρωση των αποστολών μας», είπε, διαβεβαιώνοντας τους άνδρες του πως «τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για τη Χαμάς», που κατ’ αυτόν έχει υποστεί βαριές απώλειες, «10.000 τρομοκράτες νεκρούς και άλλους 10.000 τραυματίες που έχουν τεθεί εκτός μάχης, έχει καταφερθεί σκληρό χτύπημα στη δυναμικότητά της».

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή νέα ανακωχή, πιο μακρά από αυτή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, που επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι εκατό και πλέον όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα σχεδόν 300 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές φυλακές.

Δυο εβδομάδες;

Έπειτα από συνομιλίες το σαββατοκύριακο στο Παρίσι στις οποίες συμμετείχαν ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ, παρουσιάστηκε νέα πρόταση για ανακωχή σε ηγετικό κλιμάκιο της Χαμάς, ο αρχηγός της οποίας, ο Ισμαήλ Χανίγια, που έχει βάση τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, αναμένεται στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξετάζει την πρόταση, που περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Στην πρώτη, θα εφαρμοστεί ανακωχή με διάρκεια έξι εβδομάδων και θα απελευθερωθούν 200 ως 300 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε αντάλλαγμα για 35 ως 40 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ενώ θα εισέρχονται καθημερινά στον θύλακο 200 ως 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η πρόταση αυτή έχει «εγκριθεί από την ισραηλινή πλευρά», είπε χθες ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι. «Λάβαμε μια πρώτη θετική επιβεβαίωση από πλευράς Χαμάς», πρόσθεσε. Εξέφρασε την ελπίδα «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε καλά νέα».

Ωστόσο, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς αντέτεινε πως ακόμη δεν υπάρχει συναίνεση ούτε για την πρόταση, ούτε καν για το πρόγραμμα των επαφών του κ. Χανίγια στην Αίγυπτο, και πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση του Κατάρ ήταν «βεβιασμένη και ψευδής».

Πρώτα οι όμηροι, μετά η Χαμάς;

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται ασφυκτικές πιέσεις, από τη μια πλευρά από οικογένειες ομήρων, για να επιστρέψουν οι δικοί τους, αφετέρου από μέλη της κυβέρνησής του τα οποία διαμηνύουν πως θα απορρίψουν οποιαδήποτε συμφωνία θεωρήσουν υπερβολικά γενναιόδωρη προς τους Παλαιστίνιους.

Χθες βράδυ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν συμφωνία που θα επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

«Ο μόνος τρόπος είναι να κλειστεί συμφωνία», είπε ο Μοράν Τσερ Κατσενστάιν, 41 ετών, μετά «θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τη Χαμάς, τη διακυβέρνηση της Γάζας (...) όμως πρώτα απ’ όλα πρέπει να ασχοληθούμε με τους ομήρους».

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Εκατό και πλέον αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 132 παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο, ωστόσο 27 θεωρείται από τον στρατό πως είναι νεκροί.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 1.163 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27.019 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εντάσεις Ισραήλ-Δύσης;

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εξάλλου κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και σε περιφερειακή κλίμακα, ανάμεσα από τη μια στο Ισραήλ και τους συμμάχους του, κυρίως τις ΗΠΑ, κι από την άλλη τον «άξονα της αντίστασης», προσκείμενο στο Ιράν, που συναπαρτίζουν, πέρα από τη Χαμάς, από οργανώσεις όπως η λιβανική Χεζμπολά, ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες και οι υεμενίτες Χούθι.

Η Ουάσιγκτον, μολονότι υποστηρικτής-κλειδί του Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες —σπάνιες— κυρώσεις εναντίον εξτρεμιστών εποίκων που κατηγορούνται για βιαιότητες εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να χαρακτηρίζει «αφόρητη» την κατάσταση.

«Αυτές οι ενέργειες (ορισμένων εποίκων στη Δυτική Όχθη) απειλούν τους σκοπούς της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης της λύσης των δύο κρατών» και κατά συνέπεια «απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», αναφέρει εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο κ. Μπάιντεν.

Αντιδρώντας, την ώρα που οι μεσολαβητές, το Κατάρ και η Αίγυπτος, προσπαθούν να πείσουν τη Χαμάς να δεσμευτεί στην κήρυξη νέας ανακωχής, η κυβέρνηση του Ισραήλ χαρακτήρισε «αχρείαστα τα εξαιρετικά μέτρα» σε βάρος εβραίων εποίκων.

Άλλη εστία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και δυτικές κυβερνήσεις: η ισραηλινή πρεσβεύτρια κλήθηκε στο ΥΠΕΞ του Βελγίου έπειτα από βομβαρδισμούς που «κατέστρεψαν» ολοσχερώς τα γραφεία της βελγικής υπηρεσίας ανάπτυξης (ENABEL) στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.