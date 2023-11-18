Λευκός Οίκος: Η απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς θα βοηθήσει σε αποκλιμάκωση των μαχών

Ο πλέον υψηλόβαθμος σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι η απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς θα οδηγήσει σε αύξηση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και σε σημαντική παύση στις μάχες στη Γάζα.

«Αν απελευθερωθούν οι όμηροι, θα δείτε μια σημαντική, σημαντική αλλαγή», δήλωσε ο Μπρετ ΜακΓκερκ στην σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια Διάλογος της Μανάμα (IISS Manama Dialogue) στο Μπαχρέιν.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Μπαχρέιν κάλεσε χθες, Παρασκευή, κατά την ομιλία του στη σύνοδο, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να απελευθερώσει γυναίκες και παιδιά από το Ισραήλ που κρατά ομήρους στη Γάζα και το Ισραήλ σε αντάλλαγμα να απελευθερώσει από τις φυλακές του γυναίκες και παιδιά από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι οποίοι, όπως σημείωσε, δεν είναι μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

