Οι ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν σήμερα, Σάββατο κατά την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα της εφόδου τους στο νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα εντολή από μεγάφωνα για την εκκένωσή του «σε μια ώρα», ανέφερε σήμερα δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται εκεί. Αυτήν την στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι βρίσκονται μέσα στο νοσοκομειακό αυτό συγκρότημα και οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη τους έχουν ενταθεί.

Μετά την εντολή, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται πεζή, σύμφωνα με το δημοσιογράφο του AFP. Ωστόσο, 450 ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούν να να μετακινηθούν.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η Χαμάς που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως στρατιωτική βάση.

Στο νοσοκομείο αλ Σίφα, το μεγαλύτερο του παλαιστινιακού θύλακα στο οποίο έγινε έφοδος την Τετάρτη από τον ισραηλινό στρατό, η κατάσταση είναι «καταστροφική» για τους ασθενείς, τους εκτοπισμένους και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται εκεί χωρίς ρεύμα «ούτε νερό, ούτε τρόφιμα», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής του, ο γιατρός Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα.

Το προσωπικό του Αλ Σίφα ανακοίνωσε ότι ένα πρόωρο βρέφος πέθανε στο νοσοκομείο χθες. Πρόκειται για το πρώτο που πεθαίνει στο διάστημα των δύο ημερών που μεσολάβησαν από την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομειακό συγκρότημα. Τρία πρόωρα βρέφη είχαν πεθάνει τις προηγούμενες μέρες όταν είχε περικυκλωθεί το νοσοκομείο.

Νέα προειδοποίηση από το Ισραήλ να απομακρυνθούν οι άμαχοι από το Χαν Γιούνες

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξέδωσε μια νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους στην πόλη Χαν Γιουνές στο νότιο τμήμα του πυρός να απομακρυνθούν και να πλησιάσουν την ανθρωπιστική βοήθεια.Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να επιτεθεί στη Χαμάς στη νότια Γάζα αφού υποτάξει τον βορρά, σχολιάζει το Reuters.

«Ζητάμε από τους ανθρώπους να μετεγκατασταθούν. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για πολλούς από αυτούς, αλλά δεν θέλουμε να δούμε τους αμάχους να εγκλωβίζονται στα διασταυρούμενα πυρά», δήλωσε στο MSNBC την Παρασκευή ο Μαρκ Ρέγεβ, βοηθός του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ρέγεβ πρόσθεσε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να προχωρήσουν στην πόλη για να εκδιώξουν τους μαχητές της Χαμάς από υπόγειες σήραγγες και αποθήκες.

«Είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν ξανά» αν μετακινηθούν δυτικά, είπε, απευθυνόμενους στους αμάχους. Τους ζητάμε να μετακομίσουν σε μια περιοχή όπου ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν σκηνές και ένα υπαίθριο νοσοκομείο.

Δεκάδες νεκροί από ολονύχτιες επιθέσεις

Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα κατά τριών κτιρίων με κατοικίες στην πόλη Χαν Γιούνες, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ στην πόλη αυτή.

Το αεροπορικό αυτό πλήγμα, που έγινε στην συνοικία Χάμαντ, προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό 23 ανθρώπων, διευκρίνισε ο ίδιος στο AFP.

Παράλληλα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Γκούφα τη νύχτα σκοτώθηκε ο διευθυντής του νοσοκομείου καθώς επίσης και αρκετοί γιατροί τραυματίστηκαν.Το παλαιστινιακό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή κατά του νοσοκομείου Αλ Γουάφα και του οίκου ευγηρίας στην περιοχή Αλ Ζάχρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.