Ναυτικό επεισόδιο σε διεθνή ύδατα σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα ανοικτά της Ιαπωνίας, με δύτες του Πολεμικού Ναυτικού της Αυστραλίας να τραυματίζονται ελαφρά μετά την έκθεσή τους σε παλμούς σόναρ κινεζικού πολεμικού πλοίου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αυστραλία, δύτες του πολεμικού ναυτικού της χώρας υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς και αναγκάστηκαν εσπευσμένα να εγκαταλείψουν την αποστολή τους, μετά από ενέργεια κινεζικού πολεμικού πλοίου, παρά τα σήματα ενημέρωσης από την φρεγάτα της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, οι δύτες της φρεγάτας HMAS Toowoomba επιχειρούσαν στα ύφαλα της φρεγάτας προσπαθώντας να αποκολλήσουν δίχτυα που είχαν εμπλακεί στις προπέλες όταν πλησίασε προς το μέρος τους το κινεζικό καταδιωκτικό πλοίο.

Το πλήρωμα της Αυστραλιανής φρεγάτας είχε ήδη ενημερώσει τα παραπλέοντα σκάφη για την εκτέλεση των εργασιών και έστειλε επιπρόσθετα μηνύματα ενημέρωσης στο κινεζικό σκάφος το οποίο αντί να ανταποκριθεί, ενεργοποίησε το ισχυρό υποθαλάσσιο σόναρ που διαθέτει με αποτέλεσμα την δημιουργία ισχυρών ηχοβολιστικών κυμάτων που κατευθύνθηκαν στους Αυστραλούς δύτες με τις συνέπειες που προαναφέρθηκαν.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της Αυστραλίας Richard Marles, το κινεζικό πλοίο παρόλο που έλαβε τις ενημερωτικές προειδοποιήσεις επέλεξε να ενεργοποιήσει το σόναρ:

-«Αυτό έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των δυτών οι οποίοι αναγκάστηκαν να εξέλθουν εσπευσμένα από το νερό», επεσήμανε ο υπουργός.

Η αυστραλιανή φρεγάτα, όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στα διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο αποστολής του ΟΗΕ.

Η Αυστραλιανή κυβέρνηση εξέφρασε επισήμως την ανησυχία της, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους.

Το περιστατικό αποτελεί και την πρώτη δοκιμασία στις πολυκύμαντες σχέσεις της Αυστραλίας με την Κίνα για την κυβέρνηση του Άντονι Αλμπανίζι μετά την πρόσφατη επίσκεψη κορυφής στην Κίνα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του να βελτιώσει τις διαταραγμένες τα τελευταία χρόνια σχέσεις των δύο κρατών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.