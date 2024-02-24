Λογαριασμός
Παραδόθηκε η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι στη μητέρα του, λέει η εκπρόσωπός του

Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Ρώσου αντιφρονούντα διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν οι αρχές θα επιτρέψουν την τέλεση κηδείας «με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι».

Η σορός του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν, παραδόθηκε στη μητέρα του, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

Η ίδια είπε ότι δεν γνωρίζει αν οι αρχές θα επιτρέψουν την τέλεση κηδείας «με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι».

Η ανάρτηση της Γιάρμις με την οποία ανακοινώνει ότι η σορός του Ναβάλνι παραδόθηκε στη μητέρα του:

