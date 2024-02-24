Η σορός του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν, παραδόθηκε στη μητέρα του, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

Η ίδια είπε ότι δεν γνωρίζει αν οι αρχές θα επιτρέψουν την τέλεση κηδείας «με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι».

Η ανάρτηση της Γιάρμις με την οποία ανακοινώνει ότι η σορός του Ναβάλνι παραδόθηκε στη μητέρα του:

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024

Πηγή: skai.gr

