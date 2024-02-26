Αναμνηστικό νόμισμα με απεικόνιση του Τζορτζ Μάικλ κυκλοφόρησε στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αναμνηστικό νόμισμα που τιμά τον Τζορτζ Μάικλ κυκλοφόρησε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα.

Το νόμισμα, σε διάφορες εκδοχές, απεικονίζει το πρόσωπο του Βρετανοκύπριου αστέρα της ποπ στην κλασική πόζα με τα γυαλιά ηλίου από το εξώφυλλο του Faith, του πρώτου σόλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά τους Wham! το 1987.

Το σχέδιο είναι δημιουργίας της γλύπτριας Σάντρα Ντεϊάνα και έχει εγκριθεί από την οικογένεια του Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος πέθανε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2016 λόγω καρδιακών προβλημάτων σε ηλικία 53 ετών.

Το νόμισμα είναι το νεότερο στη συλλεκτική σειρά «Θρύλοι της Μουσικής» που διαθέτει το βρετανικό νομισματοκοπείο μετά από αυτά με τον Ντέιβιντ Μπάουι, τον σερ Ελτον Τζον και τους Queen.

Το νόμισμα, που πωλείται από το πρωί, έρχεται δύο μήνες μετά από την καθυστερημένη επί 39 χρόνια χριστουγεννιάτικη πρωτιά στα βρετανικά τσαρτ του γνωστού τραγουδιού των Wham! 'Last Christmas'.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.