Στην Αρμενία μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, για επίσημη επίσκεψη, μετά από πρόσκληση του Αρμένιου ομολόγου του Suren Papikyan.

Κατά τη μεταξύ τους συνάντηση θα συζητηθούν θέματα περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, όπως και οι εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα στον τομέα της Ασφάλειας και 'Αμυνας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ερεβάν, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan, ενώ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Ararat Mirzoyan.Τέλος θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση των δύο υπουργών Εθνικής 'Αμυνας είναι η δεύτερη η οποία λαμβάνει χώρα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση των κ.κ. Δένδια και Papikyan στην Αθήνα, στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

