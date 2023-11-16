Πανεπιστήμιο Yale: Τουλάχιστον 2.400 παιδιά από την Ουκρανία μεταφέρθηκαν στη Λευκορωσία μετά τη ρωσική εισβολή

Περισσότερα από 2.400 παιδιά από την Ουκρανία, ηλικίας από 6 μέχρι 17 ετών, έχουν μεταφερθεί στη Λευκορωσία μετά τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος, τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Γέιλ.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας ανέφερε τον Μάιο ότι ερευνά τον ρόλο της Λευκορωσίας στην εξαναγκαστική μεταφορά 19.000 παιδιών από τα υπό ρωσική κατοχή εδάφη μετά την έναρξη του πολέμου. Ορισμένοι ειδικοί και οργανώσεις εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οδηγήθηκαν στη Ρωσία είναι κατά πολύ υψηλότερος.

Τα ευρήματα του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Ερευνών της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Γέιλ, η οποία χρηματοδοτείται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είναι τα πιο εκτεταμένα μέχρι σήμερα σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η Λευκορωσία στο ρωσικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης των παιδιών αυτών. Η Μόσχα επιμένει ότι παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που ήθελαν να φύγουν εθελοντικά από την Ουκρανία και απορρίπτει τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου.

Στην έκθεση των 39 σελίδων αναφέρεται ότι μεταφέρθηκαν παιδιά από τουλάχιστον 17 πόλεις στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια. Οι ερευνητές του Γέιλ σημειώνουν ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται.

Περισσότερα από 2.000 παιδιά μεταφέρθηκαν στο κέντρο ανηλίκων Ντούμπραβα, στην περιοχή του Μινσκ της Λευκορωσίας, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022-Μαΐου 2023. Άλλα 392 παιδιά στάλθηκαν σε άλλες 12 εγκαταστάσεις.

«Η συστηματική προσπάθεια της Ρωσίας να συγκεντρώσει, να μεταφέρει και να επανεκπαιδεύσει τα παιδιά της Ουκρανίας διευκολύνθηκε από τη Λευκορωσία. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ρωσίας και το καθεστώς της Λευκορωσίας συνεργάστηκαν για να συντονίσουν και να χρηματοδοτήσουν τη μετακίνηση παιδιών από την κατεχόμενη Ουκρανία, μέσω της Ρωσίας, στη Λευκορωσία», αναφέρει η έκθεση.

Τα παιδιά που στάλθηκαν στη Λευκορωσία έλαβαν στρατιωτική εκπαίδευση και «επανεκπαιδεύτηκαν». Σύμφωνα με την έκθεση του Γέιλ, ο ίδιος ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο έδωσε την έγκρισή του ώστε κρατικοί οργανισμοί να μεταφέρουν παιδιά από την Ουκρανία στη Λευκορωσία.

Είναι ασαφές πόσα από τα παιδιά που καταγράφηκαν από τους ερευνητές του Γέιλ παραμένουν σήμερα στη Λευκορωσία.

