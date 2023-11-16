Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: «Σημαντικό» να εγκριθεί η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σε δύο εβδομάδες

Πιέσεις στην Τουρκία προκειμένου να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σε δύο βδομάδες ασκεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την σημερινή απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για αναβολή της συζήτησης.

«Εναπόκειται στην (Τουρκία) εάν το σύστημά της θα παράσχει τη συγκατάθεση σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, αλλά συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί τους για αυτό», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της συμμαχίας θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 28-29 Νοεμβρίου και το τουρκικό κοινοβούλιο έχει αρχίσει ήδη να συζητά το ζήτημα προκειμένου να δώσει την έγκριση που απαιτείται για να γίνει μέλος της Σουηδίας, σχολιάζει το πρακτορείο.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως η κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια υπουργικής συνάντησης σε δύο εβδομάδες θεωρείται «σημαντικού ενδιαφέροντος» ωστόσο, το πότε ακριβώς θα το γίνει αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την Τουρκία, τόνισε.

