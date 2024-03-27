Αργεντινή: Υπογράφτηκε δήλωση πρόθεσης για την αγορά 24 αεροσκαφών F-16 από τη Δανία

Η κυβέρνηση της Αργεντινής υπέγραψε χθες Τρίτη δήλωση πρόθεσης για την απόκτηση 24 μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τη Δανία, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Λουίς Πέτρι ύστερα από συνάντηση με τον δανό ομόλογό του Τρολς Λουντ Πόουλσεν.

«Βάζουμε τα θεμέλια συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της Δανίας, των ΗΠΑ και της Αργεντινής», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Πέτρι μέσω της πλατφόρμας X, χωρίς να διευκρινίσει το αντίτιμο για την αγορά των F-16 από τη Δανία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στην Κοπεγχάγη, ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια κορώνες (280 εκατομμύρια ευρώ) και περιλαμβάνει επίσης ανταλλακτικά, κινητήρες, προσομοιωτές και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Σε δελτίο Τύπου, ο κ. Λουντ Πόουλσεν επισήμανε επίσης ότι η συμφωνία για τα F-16 επιτεύχθηκε «σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο αργεντίνικος Τύπος υπογράμμισε την υποστήριξη του Λευκού Οίκου στην απόκτηση από το Μπουένος Άιρες των αμερικανικού σχεδιασμού αεροσκαφών F-16.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επισκέφθηκε τον προηγούμενο μήνα το Μπουένος Άιρες και συνάντησε τον νέο πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «αποφάσισε να επιστρέψει στο πλευρό της Δύσης».

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα και η Ινδία είχαν προσεγγίσει την Αργεντινή για να της διαθέσουν μαχητικά αεροσκάφη. Η Πολεμική Αεροπορία της λατινοαμερικάνικης χώρας απέσυρε το 2017 τα τελευταία Mirages του στόλου της –το γαλλικού σχεδιασμού μαχητικό ήταν ως τότε το βασικό της αεροσκάφος–, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες.

Από την πλευρά της η Δανία, που εκσυγχρονίζει σταδιακά τον στόλο της αποκτώντας F-35, έχει υποσχεθεί να παραδώσει 19 μαχητικά F-16 στην Ουκρανία και εκπαιδεύει ουκρανούς πιλότους στον χειρισμό τους στο έδαφός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

