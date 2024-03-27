Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο, λίγες μόλις ώρες ύστερα από αεροπορική επιδρομή σε κοντινή περιοχή που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ), δύο νεκροί και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός «ισραηλινού πλήγματος» στα περίχωρα της Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι είδε ένα κτίριο της Χεζμπολάχ που είχε παραδοθεί στις φλόγες, δύο ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Μέχρι πρότινος εστιάζονταν κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, αλλά τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα, προπύργιο του φιλοϊρανικού κινήματος στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Στις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 330 άνθρωποι στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών της Χεζμπολάχ αλλά και 57 αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε λιβανέζικες πηγές ασφαλείας. Στο Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τον θάνατο δέκα στρατιωτών και επτά αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

