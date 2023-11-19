Λογαριασμός
Γαλλία: Επιτυχημένη δοκιμή στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου χωρίς πυρηνικό φορτίο - Δείτε βίντεο

Ο πύραυλος παρακολουθήθηκε καθ' όλη τη φάση της πτήσης του και η περιοχή της πτώσης εντοπίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό

Πύραυλος

Σε επιτυχημένη δοκιμή ενός στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51.3  χωρίς πυρηνικό φορτίο, προχώρησε η Γαλλία το Σάββατο.

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τοποθεσία στην περιοχή Λαντ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο πύραυλος παρακολουθήθηκε καθ' όλη τη φάση της πτήσης του και η περιοχή της πτώσης εντοπίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από οποιαδήποτε ακτή, πρόσθεσε το υπουργείο σε δήλωση.

Δείτε βίντεο

TAGS: Γαλλία εκτόξευση πύραυλος
