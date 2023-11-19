Σε επιτυχημένη δοκιμή ενός στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51.3 χωρίς πυρηνικό φορτίο, προχώρησε η Γαλλία το Σάββατο.
Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τοποθεσία στην περιοχή Λαντ στη νοτιοδυτική Γαλλία.
Ο πύραυλος παρακολουθήθηκε καθ' όλη τη φάση της πτήσης του και η περιοχή της πτώσης εντοπίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από οποιαδήποτε ακτή, πρόσθεσε το υπουργείο σε δήλωση.
Δείτε βίντεο
[#Dissuasion] Tir d’essai réussi pour le missile #M51— Direction générale de l'armement (@DGA) November 18, 2023
La DGA a coordonné et de conduit avec succès un tir d’essai de missile M51 sans charge militaire depuis son site de Biscarrosse.
Il s’agissait du 1er tir d’un missile #M51 en version M51.3.#NotreDéfense @Armees_Gouv pic.twitter.com/pqZy2LJLxD
