Αργεντινή: «Ο λαός θα υποφέρει» λένε πολίτες, σοκαρισμένοι από τα σκληρά μέτρα λιτότητας

Σε απόγνωση έχουν περιέλθει πολλοί Αργεντινοί, αρχίζοντας σήμερα να συνειδητοποιούν πόσο θα επηρεαστούν από τα σκληρά μέτρα λιτότητας και την υποτίμηση του πέσο (σ.σ. του εθνικού νομίσματος) κατά 50% και πλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος που ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Η κυβέρνηση του ακραία φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι παρουσίασε χθες Τρίτη πρόγραμμα για περικοπές δημοσίων δαπανών και δραστική μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος, σε μια κίνηση που υποδέχτηκαν με ικανοποίηση οι αγορές. Η σημαντική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος αναμένεται να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό που ήδη αγγίζει το 150%.

«Τα μέτρα είναι καλά θεωρητικά για να διορθώσουν την οικονομία, αλλά πολλοί άνθρωποι θα υποφέρουν εξαιτίας αυτών», λέει η 19χρονη Αγκουστίνα Φερέιρα, υπάλληλος καταστήματος στο Μπουένος Άιρες.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί απότομα τους επόμενους μήνες, πλήττοντας τις αποταμιεύσεις και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι προγραμματισμένες περικοπές στις επιδοτήσεις θα αυξήσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και τις τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ οι περικοπές δημοσίων δαπανών θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Εν μία νυκτί το αργεντίνικο πέσο έχασε πάνω από το 50% της αξίας του έναντι του αμερικανικού δολαρίου, αν και στην πραγματικότητα οι αυστηροί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) υποχρέωναν πολλούς να πληρώνουν υψηλά επιτόκια σε παράλληλες αγορές.

Ο Χοσέ Ντίας, γεωπόνος μηχανικός, λέει ότι τα σκληρά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης ήταν «αναγκαία», αλλά ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα των πολιτών θα είναι βαρύς. «Χθες έλεγα στα παιδιά μου στο δείπνο ότι είναι σαν να μου λένε πως ο μισθός σου μειώνεται κατά το ήμισυ», αφηγείται. Η οικογένειά του έχει ήδη σφίξει το ζωνάρι, αγοράζοντας λιγότερα τρόφιμα. Ο ίδιος ανησυχεί περισσότερο για τους συνταξιούχους. «Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα! Όταν το κόστος για τα πάντα αυξηθεί κατά 30% ή 40%, θα είναι πολύ δύσκολο», τονίζει.

«Σκληρό το κόστος τους επόμενους μήνες»

Ο Χαβιέρ Μιλέι – ο οποίος ευνοήθηκε από τη δυσφορία των πολιτών λόγω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στην Αργεντινή – είχε προειδοποιήσει για την πιθανότητα ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση να ανέλθει σε 20%-40%, αλλά υποστήριξε ότι χωρίς σκληρά μέτρα η χώρα θα μπορούσε να βρεθεί στη δίνη του υπερπληθωρισμού.

Έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει πως «δεν υπάρχουν χρήματα». Ωστόσο, δεσμεύτηκε πως θα προστατεύσει ορισμένες κοινωνικές δαπάνες, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να αποφύγει ενδεχόμενο κύμα διαδηλώσεων. Τουλάχιστον 4 στους 10 Αργεντινούς ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας.

«Θα υπάρξει αναπόφευκτα σκληρό κόστος τους επόμενους μήνες» λόγω του στασιμοπληθωρισμού, λέει ο οικονομολόγος Γουστάβο Μπερ αναφερόμενος στο εκρηκτικό μείγμα πληθωρισμού και ύφεσης.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μιλέι θα είναι να συγκρατήσει την κοινωνική αναταραχή. Πολλοί Αργεντινοί, εξαντλημένοι από την πολυετή οικονομική κρίση, φαίνονται επί του παρόντος πρόθυμοι να του δώσουν χρόνο για να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η υπομονή τους δεν θα κρατήσει πολύ.

Ο Φακούντο Μαρίνο, ένας 53χρονος εργάτης στο Μπουένος Άιρες, λέει πως υποστηρίζει το πρόγραμμα της κυβέρνησης, θεωρώντας πως είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης. Ωστόσο, παραδέχεται πως «είναι πραγματικά ένα μεγάλο σοκ για τις τσέπες των καταναλωτών».

Πηγή: skai.gr

