Μεταναστευτικό: Oι αρχές της Αλβανίας «πάγωσαν» το ναι σε συμφωνία με Ιταλία

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή των διαδικασιών για την έγκριση, από μέρους του κοινοβουλίου της χώρας, της συμφωνίας με την Ιταλία για το μεταναστευτικό.
Η εν λόγω συμφωνία, την οποία υπέγραψαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, προβλέπει τη δημιουργία δύο κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στη βόρεια Αλβανία στα οποία θα ισχύει η ιταλική νομοθεσία.
Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Stampa, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας θα πρέπει να εξετάσει δύο προσφυγές κατά της συμφωνίας. Η πρώτη είναι του Δημοκρατικού Κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση και η δεύτερη βουλευτών που πρόσκεινται σε αυτό.
Στις προσφυγές υποστηρίζεται ότι η συμφωνία με την Ιταλία παραβιάζει το Σύνταγμα της Αλβανίας και τις διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε η χώρα.
Η επικύρωση της σχετικής συμφωνίας από το αλβανικό κοινοβούλιο "παγώνει" κατά συνέπεια μέχρι την απόφαση των ανώτατων δικαστών, για την οποία υπάρχει περιθώριο τριών μηνών.
