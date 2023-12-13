ΗΠΑ: Το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος οι εικόνες των γυμνών Παλαιστίνιων αιχμαλώτων

Μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εικόνες των γυμνών αιχμάλωτων Παλαιστίνιων από τον ισραηλινό που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η ισραηλινή ηγεσία φέρεται να αναγνωρίζει ότι επρόκειτο για λάθος τακτική που δεν πρόκειται να επαναληφθεί, αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ματ Μίλερ, είπε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα με Παλαιστίνιους άνδρες να φέρουν μόνο τα εσώρουχά τους μετά τη σύλληψη τους από τον Ισραηλινό Στρατό στη Γάζα δεν έπρεπε να είχαν ληφθεί ή να δημοσιευθούν.

Οι Ισραηλινοί «κατέστησαν σαφές εν συνεχεία ότι αυτή δεν θα ακολουθήσουν ξανά αυτή τη πρακτική και ότι μετά το πέρας των ερευνών σε κρατούμενους, θα επιστρέφουν αμέσως τα ρούχα τους», ανέφερε ο Μίλερ στη διάρκεια ενημέρωσης.

Εκατοντάδες νέοι και ηλικιωμένοι Παλαιστίνιοι εμφανίζονταν σε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο, τα οποία το Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν διαδόθηκαν επίσημα από τον Ισραηλινό Στρατό, αλλά ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονταν και μαχητές της Χαμάς που παραδόθηκαν.

Ο Μίλερ είπε ότι κατανοεί τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια λόγω του φόβου των επιθέσεων αυτοκτονίας εναντίον του Ισραήλ με κρυμμένες ζώνες εκρηκτικών, τονίζοντας ωστόσο ότι «το σημαντικό είναι να τους επιστρέψουν αμέσως τα ρούχα τους και να συμπεριφέρονται με τρόπο που να συνάδει με την ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.