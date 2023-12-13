Γκιουλέρ: Προσπάθεια για ειρηνική λύση με Ελλάδα - Δεν κάνουμε πίσω στο Κυπριακό

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη, στην Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου συζητείται ο Προϋπολογισμός του υπουργείου του για το 2024.

Ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας ανέφερε πως βιώνουμε μια θετική περίοδο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα ως αποτέλεσμα των επισκέψεων και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεγάλη καταστροφή εξαιτίας των σεισμών στη χώρα του. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε αυτήν τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα μέσω συνομιλιών και συναντήσεων σε ανώτατο επίπεδο» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και στο πνεύμα της Συμμαχίας».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα ενόσω προσπαθούμε να βρούμε μια ειρηνική λύση».

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση», είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, «το γεγονός «ότι βρήκε ανταπόκριση η εποικοδομητική στάση που επιδείξαμε κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τους συνομιλητές μας στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου μας στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου».

«Στο πλαίσιο της "Διακήρυξης των Αθηνών" που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, στοχεύουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία των σχέσεων καλής γειτονίας, του διαλόγου και της θετικής ατζέντας» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενο στο Κυπριακό, ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας επέμεινε στη λύση των δύο κρατών και έκανε λόγο για αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

«Όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, όπως έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά από τη διεθνή κοινή γνώμη, η μοναδική και οριστική λύση είναι να ενεργήσουμε με το δεδομένο ότι υπάρχουν πλέον δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό, με τρόπο που να εγγυάται τα νόμιμα συμφέροντα και την ασφάλεια του "τουρκοκυπριακού λαού". Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του "τουρκοκυπριακού λαού" είναι εκ των ων ουκ άνευ» ανέφερε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Καλούμε τους συνομιλητές μας», συνέχισε, «να αφήσουν στην άκρη το ξεπερασμένο status quo και τις προκλητικές συζητήσεις και να προσεγγίσουν το θέμα με λογική και με τρόπο που να βγάζει νόημα, σύμφωνα με την ιστορική και την παρούσα πραγματικότητα. Στο θέμα αυτό, που αποτελεί μια εθνική μας υπόθεση, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

