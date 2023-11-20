Αργεντινή: Ο φιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας

Ο άκρως φιλελεύθερος οικονομολόγος Χαβιέρ Μιλέι, που υποσχέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία να εφαρμόσει «θεραπεία σοκ» για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της Αργεντινής, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της τρίτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής, καθώς κέρδιζε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με το 55,95% των ψήφων έναντι 44,04% του αντιπάλου του, του κεντρώου υπουργού Οικονομίας Σέρχιο Μάσα, με το 86% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο.

Τα μερικά αποτελέσματα αυτά, που δίνουν διαφορά 11 και πλέον μονάδων στον κ. Μιλέι ανακοινώθηκαν από τη γενική γραμματεία της προεδρίας χθες βράδυ, λίγη ώρα αφού ο κ. Μάσα αναγνώρισε την ήττα του.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, 53 ετών, «είναι ο πρόεδρος που εξέλεξε η πλειοψηφία των Αργεντινών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο κ. Μάσα, ο οποίος είχε καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών, την 22η Οκτωβρίου.

Ο υποψήφιος της περονιστικής (κεντροαριστερής) συμπολίτευσης δήλωσε σε υποστηρικτές του, που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας του στο Μπουένος Άιρες, πως τηλεφώνησε στον κ. Μιλέι «για να τον συγχαρεί» διότι «τον ψήφισε η πλειοψηφία των πολιτών της Αργεντινής», και για να του ευχηθεί καλή τύχη».

Στην επινίκια ομιλία του ο Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε πως «σήμερα αρχίζει το τέλος της παρακμής» και «η ανοικοδόμηση της Αργεντινής», κάνοντας λόγο το «τέλος του μοντέλου της (πολιτικής) κάστας» το οποίο «έκανε φτωχούς» τους πολίτες της Αργεντινής, και της υιοθέτησης «του μοντέλου της ελευθερίας» προκειμένου «να γίνουμε ξανά παγκόσμια δύναμη».

Ο Χαβιέρ Μιλέι υποσχέθηκε προεκλογικά ριζοσπαστικά μέτρα στο πλαίσιο θεραπείας-σοκ, μεταξύ άλλων την κατάργηση της κεντρικής τράπεζας, την εγκατάλειψη του πέσο και τη δολαριοποίηση της οικονομίας και τη δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών, που διεμήνυσε πως θα περάσει από «αλυσοπρίονο» — δυνητικά επώδυνες μεταρρυθμίσεις για μεγάλο μέρος των πολιτών. Μολαταύτα προσέλκυσε στρώματα του πληθυσμού που λένε ότι έχουν απαυδήσει εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης, με βασικά χαρακτηριστικά τον τριψήφιο πληθωρισμό (πλησιάζει το 150%), τη συνεχιζόμενη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, το μεγάλο εξωτερικό χρέος (44 δισεκ. δολάρια).

Η νίκη του κ. Μιλέι αναμένεται να μεταμορφώσει –πέρα από το πολιτικό σκηνικό της Αργεντινής, καθώς βάζει τέλος στην εναλλαγή των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων στην εξουσία– και την εξωτερική της πολιτική, καθώς ο επόμενος πρόεδρος έχει πει πως δεν θέλει καμιά σχέση με «κομμουνιστές», αναφερόμενος στη Βραζιλία και στην Κίνα, κι έχει εξαγγείλει πως θα επιδιώξει πολύ στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ.

Έχει ταχθεί σθεναρά εναντίον της άμβλωσης, δηλώνει υπέρ της χαλάρωσης της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, ενώ έχει καθυβρίσει τον (αργεντινό) πάπα Φραγκίσκο.

Μετά τον πρώτο γύρο εξασφάλισε την υποστήριξη μερίδας της «κλασικής» δεξιάς, κάτι που ενδέχεται να μετριάσει κάπως το πολιτικό του πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

