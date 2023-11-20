Γαλλία: Σιωπηρή πορεία στο Παρίσι για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων και μετά από πρωτοβουλία ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων της Γαλλίας έγινε την Κυριακή το απόγευμα στο Παρίσι «σιωπηλή», «απολιτική» πορεία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ατζανί, ο συγγραφέας Μαρέκ Αλτέρ, ο πρώην υπουργός πολιτισμού Ζακ Λανγκ κ.ά..

«Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε την ειρήνη, χωρίς να ταυτιζόμαστε σε όλα», δηλωσε ο Ζακ Λανγκ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας δεν ακούστηκαν συνθήματα, ενώ οι επικεφαλής κρατούσαν κατάλευκο πανό, χωρίς κανένα σύνθημα.

Συμβολικά η πορεία ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου και κατέληξε στο Εβραϊκό Μουσείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

