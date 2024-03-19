Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, επανεξελέγη πρόεδρος της Ρωσίας και εγκαινίασε την πέμπτη του θητεία με απειλές και προειδοποιήσεις κατά Κιέβου και Δύσης.



Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο ισχυρός – εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα – ένοικος του Κρεμλίνου δεν θα χρησιμοποιήσει το αστρονομικό 87.28% των ψήφων ως αποδεικτικό στοιχείο περί μαζικής αποδοχής και υποστήριξης τόσο του ίδιου όσο και του καθεστώτος του.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, σηματοδοτεί μία ισχυρή εντολή υπέρ του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και υπέρ της κατεύθυνσης που ακολουθεί η χώρα. Στέλνει, επίσης, ένα ισχυρό μήνυμα προς τη ρωσική ελίτ πως στη Ρωσία υπάρχει ένας και μόνον ένας ο οποίος κάνει κουμάντο και αυτό, όπως υπογραμμίζει ο ανταποκριτής του BBC στη Μόσχα, Στηβ Ρόζενμπεργκ, είναι σημαντικό αφού προκύπτει λίγους μήνες μετά την ανταρσία της Βάγκνερ που αποκάλυψε ρωγμές στην κυβέρνηση Πούτιν.



Κατά την ευρωπαϊκή έκδοση του Politico, ωστόσο, αυτές οι προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, στις οποίες οποιαδήποτε αντιπολιτευτική φωνή είτε έχει εξορισθεί, είτε έχει φυλακισθεί, είτε έχει πεθάνει απειλούν την εσωτερική πολιτική σταθεροποίηση που τόσο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ποθεί.



Άλλωστε, σημειώνει, η νέα του θητεία αρχίζει τη στιγμή που σε περίπου 95.000 εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και σε ρωσικές πρεσβείες του εξωτερικού πραγματοποιήθηκαν σιωπηλές διαμαρτυρίες εναντίον του. Μία κίνηση την οποία πολιτικοί επιστήμονες της Δύσης διαβάζουν ως σημάδι πως η ρωσική αντίσταση δεν έχει, ακόμη, ατροφήσει και πως η εικόνα που ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν επεδίωκε να διατηρήσει, τελικά, αμαυρώθηκε.



Πληροφορίες αναφέρουν πως διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αυτές τις διαμαρτυρίες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ, η εικόνα της χήρας του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, επί έξι ώρες, έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο έκανε τον γύρο του κόσμου.



Χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ρωσίας προέβη σε δεύτερη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.



Με φόντο το Κρεμλίνο, στάθηκε ενώπιον της κατάμεστης Κόκκινης Πλατείας στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας για να γιορτάσει τα 10 χρόνια από την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας υπογραμμίζοντας πως «η επιστροφή στην πατρίδα αποδείχθηκε πιο δύσκολη, πιο τραγική» αλλά, όπως είπε «τα καταφέραμε και πρόκειται πλέον για ένα μεγάλο γεγονός στην ιστορία του έθνους μας».



Στο πλευρό του στέκονταν οι ανθυποψήφιοί του, οι οποίοι, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, δεν υποκρίθηκαν ούτε ότι ελπίζουν, ούτε ότι μπορούν να κερδίσουν αυτή την εκλογική αναμέτρηση.



Η Δύση επιμένει πως αυτές οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία δεν ήταν «ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες» ενώ, αναλυτές επισημαίνουν ότι ψήφισαν ακόμη και οι πεθαμένοι αφού η συμμετοχή σκαρφάλωσε στο 77,44%, ποσοστό – ρεκόρ για τη μετα-σοβιετική εποχή.



Για τον Βλάντιμιρ Πούτιν όμως αυτές οι εκλογές ήταν η στιγμή που, όπως τόνισε το βράδυ της Κυριακής, «η πηγή της εξουσίας» στη Ρωσία ήταν «ο ρωσικός λαός».

