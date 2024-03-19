Λογαριασμός
Νεκρός ο Μαρουάν Ισα, ο «Ανθρωπος Σκιά» και νο3 της Χάμας- Το πλέον υψηλόβαθμο μέλος που σκοτώνεται στην Γάζα από την έναρξη του πολέμου

Ο  Ισα ήταν υπαρχηγός των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου

Ο Μαρουάν Ισα (Marwan Issa)

Ο Μαρουάν Ισα (Marwan Issa), τρίτος στην ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς και γνωστός με το παρατσούκλι «ο Ανθρωπος Σκιά» , σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά την διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Γάζα, ανακοίνωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Ο Μαρουάν Ισα σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Σάλιβαν, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μαρουάν Ισα, 58 ή 59 ετών, ήταν ο υπαρχηγός του Μοχάμεντ Ντέιρ, του διοικητή των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Ενα από τα πλέον καταζητούμενα από το Ισραήλ στελέχη της Χαμάς, από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ο Μαρουάν Ισα είναι το πλέον υψηλόβαθμο μέλος της ηγεσίας της Χαμάς που σκοτώνεται στην Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είχε ανακοινώσει στις 11 Μαρτίου ότι ο Μαρουάν Ισα και ένα ακόμη στέλεχος της Χαμάς έγιναν στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κατά υπόγειου κρησφύγετου στην κεντρική Γάζα. 

Ισραηλινές πηγές μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αξιωματούχος της σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο ένα τούνελ κάτω από τον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat. 

Πηγή φωτογραφίας X- @JoeTruzman

Πηγή: skai.gr

