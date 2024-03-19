Ο Μαρουάν Ισα (Marwan Issa), τρίτος στην ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς και γνωστός με το παρατσούκλι «ο Ανθρωπος Σκιά» , σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά την διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Γάζα, ανακοίνωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Ο Μαρουάν Ισα σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Σάλιβαν, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

#BREAKING: US National Security Advisor Jake Sullivan confirms that Israeli strikes in Gaza liquidated Hamas's #3 Marwan Issa pic.twitter.com/0tDaN2DSg5 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 18, 2024

Ο Μαρουάν Ισα, 58 ή 59 ετών, ήταν ο υπαρχηγός του Μοχάμεντ Ντέιρ, του διοικητή των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Ενα από τα πλέον καταζητούμενα από το Ισραήλ στελέχη της Χαμάς, από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ο Μαρουάν Ισα είναι το πλέον υψηλόβαθμο μέλος της ηγεσίας της Χαμάς που σκοτώνεται στην Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

CONFIRMED: Marwan Issa, Hamas's #3 in Gaza, was eliminated in a targeted IAF airstrike last weekend. US National Security Advisor Jake Sullivan confirmed the news today in a press briefing. pic.twitter.com/Cfc5XC991O — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 18, 2024

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είχε ανακοινώσει στις 11 Μαρτίου ότι ο Μαρουάν Ισα και ένα ακόμη στέλεχος της Χαμάς έγιναν στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κατά υπόγειου κρησφύγετου στην κεντρική Γάζα.

Notable words from Chief of the General Staff Herzi Halevi on the fate of senior Hamas member Marwan Issa:



"Last week, in a complex and precise attack in the Nuseirat area, we struck senior Hamas commanders (Marwan Issa) whose fate Hamas is trying very hard to hide.



We embarked… pic.twitter.com/07x5houIIO — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 17, 2024

Ισραηλινές πηγές μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αξιωματούχος της σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο ένα τούνελ κάτω από τον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat.

