Πάνω από 100 όμηροι στα χέρια της Χαμάς - Ο ισραηλινός στρατός ενημερώνει τις οικογένειές τους Κόσμος 08:47, 10.10.2023 linkedin

«Η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη στέλνει αξιωματικούς σήμερα για να ενημερώσει περισσότερες από 100 ισραηλινές οικογένειες ότι οι συγγενείς τους κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς» γράφουν οι Times of Israel