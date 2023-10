Το φιλί πριν από τον θάνατο, τα δίδυμα του Ιτάι και της Χαντάρ, τα παιδιά της Σίρι: Το πρόσωπο του πολέμου στο Ισραήλ μέσα από τρεις συγκλονιστικές ιστορίες

Την ώρα που οι μάχες μαίνονται ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, συγκλονίζουν οι ιστορίες των κατοίκων στο νότιο Ισραήλ που έπεσαν θύματα της εισβολής της Χαμάς.

Και ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, η αγωνία εντείνεται για την τύχη των απαχθέντων Ισραηλινών, για τους οποίους οι συγγενείς δεν έχουν έκτοτε κανένα νεότερο, αγνοώντας ακόμα και αν βρίσκονται στη ζωή.

Οργή έχει ξεσηκώσει ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που μια Ισραηλινή μητέρα και οι δύο μικροί γιοι της σέρνονται ουρλιάζοντας από το σπίτι τους κοντά στα σύνορα της Γάζας από μέλη της Χαμάς πριν εξαφανιστούν.

Η Shiri Silberman-Bibas, 30 ετών, κρυβόταν σε ένα ασφαλές δωμάτιο με τον σύζυγό της Yarden, τον εννιά μηνών Kfir και την τρίχρονη Ariel όταν στο Ισραήλ εισέβαλε η Χαμάς το Σάββατο.

Οπλισμένος μόνο με ένα μικρό πιστόλι, ο Yarden ήλπιζε να υπερασπιστεί την οικογένειά του και το σπίτι τους στο Κιμπούτς Nir Oz την ώρα που γίνονταν επιδρομές σε χωριά, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ισραηλινών και την απαγωγή πάνω από 100.

Ο πατέρας έστειλε μήνυμα στους συγγενείς «Σας αγαπώ όλους» μέσα από το καταφύγιο, την ώρα που μαχητές πυροβολούσαν με ημιαυτόματα όπλα έξω από το παράθυρό τους, σύμφωνα με αναφορές. Μισή ώρα αργότερα, έγραψε «μπαίνουν», πριν διακοπεί εντελώς η επικοινωνία.

Έκτοτε κανείς δεν έχει μάθει κάτι για την οικογένεια. Αργότερα, εμφανίστηκε βίντεο με τη μητέρα ταραγμένη να κρατά σφιχτά τα δύο παιδιά της ενώ απάγονται από μαχητές της Χαμάς ενώ δεν υπάρχει εικόνα του πατέρα. Τρομοκρατημένοι θεατές ουρλιάζουν: «Έχει ένα μωρό».

Η φωτογραφία της μητέρας που έχει γίνει σύμβολο από διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο κατά της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, αποτυπώνει τον τρόμο που βιώνει εκείνη τη στιγμή.

Σε άλλη μία σοκαριστική υπόθεση, ένα νεαρό ζευγάρι Ισραηλινών δολοφονήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς που εισέβαλαν στο σπίτι τους, αφού πριν είχαν προλάβει να κρύψουν τα 10 μηνών δίδυμά τους, τα οποία βρέθηκαν ζωντανά περίπου 14 ώρες αργότερα.

Η Itai και ο Hadar Berdichevsky, και οι δύο 30 ετών, δέχθηκαν επίθεση στο σπίτι τους στο Kfar Gaza, ένα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ που βρίσκεται περίπου τρία μίλια ανατολικά της Γάζας, σύμφωνα με το ισραηλινό ρεπορτάζ Walla.

Οι γονείς, που έκρυψαν τα μωρά τους σε ένα καταφύγιο, προσπάθησαν να αμυνθούν αλλά δολοφονήθηκαν, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έσωσαν τα μωρά που ήταν καλά στην υγεία τους περίπου 14 ώρες αργότερα και τα παρέδωσαν στη γιαγιά τους.

Μία συγκλονιστική φωτογραφία τράβηξε ζευγάρι Ισραηλινών στο φεστιβάλ μουσικής, που θέλησαν να σφραγίσουν την αγάπη τους με ένα φιλί, περιμένοντας τον θάνατο.

Η Αμίτ και ο Νιρ συμμετείχαν στο φεστιβάλ μουσικής που αιματοκύλισε η Χαμάς αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 260 νεκρούς.

Τη στιγμή της επίθεσης του το ζευγάρι κρύφτηκε μέσα στους θάμνους, σίγουροι για τον θάνατό τους, περιμένοντας να τους ανακαλύψουν οι τρομοκράτες.

Ακριβώς εκείνη της στιγμή σε έναν συμβολισμό που αποθεώνει τη ζωή , τράβηξαν μια συγκλονιστική φωτογραφία με τους δυο τους να δίνουν ένα τελευταίο φιλί για να «σφραγίσουν» την αγάπη τους και να αφήσουν ένα ενθύμιο.

