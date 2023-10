Σε εξέλιξη νέες επιδρομές από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας- Πάνω από 200 στόχοι χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας

Νέες «ευρείας κλίμακας» επιδρομές ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη (IDF) στοχεύοντας κυρίως σε ναούς, καθώς εκεί πιστεύεται ότι τα μέλη της Χαμάς κρύβουν τα όπλα τους.

«Ο Ισραηλινός Στρατός διεξάγει επί του παρόντος ευρείας κλίμακας πλήγματα σε πολλούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Ισραήλ ζητά από τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατό και να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο.

«Γνωρίζω ότι το πέρασμα της Ράφα (στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου) είναι ακόμα ανοιχτό», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Richard Hecht, επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος στα ξένα μέσα ενημέρωσης, σε μια ενημέρωση. «Όποιος μπορεί να βγει έξω, θα τον συμβούλευα να φύγει» είπε.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις περισσότεροι από 200 στόχοι έχουν χτυπηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα.

«Τις τελευταίες ώρες, πολεμικά αεροσκάφη και σκάφη του IDF έχουν επιτεθεί σε πολλούς στόχους των τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε πάνω από 200 στόχους σε όλη τη γειτονιά Rimal και το Khan Yunis κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X συνοδευόμενη από ένα βίντεο που δείχνει κτίρια να καταστρέφονται.

