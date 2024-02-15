Εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη φονικές αεροπορικές επιδρομές στον γειτονικό Λίβανο, που σκότωσαν τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, κατά λιβανικές πηγές, αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας η οποία σκότωσε ισραηλινή στρατιωτίνα, με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο περί «επικίνδυνης κλιμάκωσης», την ώρα που η ανησυχία πως η περιφέρεια οδεύει σε ανάφλεξη μεγεθύνεται.

Οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές στα σύνορα ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, σύμμαχο της Χαμάς, από την επομένη του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, με τα πλήγματα πλέον ολοένα βαθύτερα στο έδαφος της μιας και της άλλης χώρας.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ τόνισε χθες πως η «κλιμάκωση» της βίας στην περιοχή των συνόρων «είναι επικίνδυνη» και «πρέπει να σταματήσει», οι ΗΠΑ κάλεσαν να προτιμηθεί «η διπλωματική οδός» για να μειωθούν οι εντάσεις, ενώ η Γαλλία, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών, έκρινε πως η κατάσταση είναι «σοβαρή», πάντως «όχι μη αναστρέψιμη».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε «στόχους» συνδεόμενους με την «τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολά» στον νότιο Λίβανο. Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς —γυναίκα, δυο παιδιά της και μαχητή του σιιτικού ένοπλου κινήματος— στο ένα από αυτά, στο χωριό Σαουάνα.

Έτερο πλήγμα, στο χωριό Αντσίτ, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί μαχητής της Χεζμπολά και να τραυματιστούν ακόμη δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με το ANI, που μετέδωσε πως αναφέρθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το σιιτικό κίνημα επιβεβαίωσε αργότερα τον θάνατο μαχητή του.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας ανέφερε χθες βράδυ πως ακόμη τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου στην πόλη Ναμπάτια. Το ANI έκανε λόγο για πλήγμα «drone».

Ωστόσο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως διευθυντής κλινικής και τρεις πηγές του στα λιβανικά σώματα ασφαλείας έκαναν λόγο για δυο παιδιά, τρεις γυναίκες κι έναν άνδρα που σκοτώθηκαν στο συγκεκριμένο πλήγμα.

Οι επιδρομές αυτές, σε κοινότητες που απέχουν 10 ως 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ήταν αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας από τον Λίβανο εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ, με στρατιωτίνα να χάσει τη ζωή της και άλλοι επτά άνθρωποι να τραυματιστούν.

Αρχικά, υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ έκανε λόγο για επτά τραυματίες. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε γιατρούς και στρατιωτικούς να προχωρούν σε αεροδιακομιδή, με στρατιωτικό ελικόπτερο, τραυματισμένου προσώπου από το νοσοκομείο της Σαφέντ προς άλλο προορισμό.

Ως χθες βράδυ δεν είχε υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από τη Χεζμπολά για την εκτόξευση.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Χερτσί Χαλεβί, σε επίσκεψή του στο βόρειο τμήμα της χώρας, διεμήνυσε προχθές Τετάρτη πως «η προσεχής εκστρατεία θα είναι πολύ δυνατή επίθεση», σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Από την πλευρά του ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά, ο Χάσεμ Σαφιαντίν, προειδοποίησε πως «η επίθεση (...) δεν θα μείνει αναπάντητη».

Ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, τόνισε την Τρίτη πως δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός παρά αφού τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και διεμήνυσε πως οι δυνάμεις του κινήματός του θα ανταποδίδουν κάθε ισραηλινή επίθεση.

Τους τελευταίους τέσσερις και πλέον μήνες εχθροπραξιών, τουλάχιστον 248 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολά και άλλων παρατάξεων-συμμάχων της, αλλά και τουλάχιστον 33 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο βόρειο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 16 άνθρωποι, δέκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και έξι άμαχοι, σύμφωνα με τον στρατό.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

