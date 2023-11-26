Από μια κλωστή κρέμεται η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς

Νέο θρίλερ σε εξέλιξη για την απελευθέρωση της τρίτης ομάδας ομήρων από τη Χαμάς.

Από μια κλωστή κρέμεται η συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που διανύει σήμερα την τρίτη ημέρα.

Ενώ νωρίτερα το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σήμερα αναμένεται η απελευθέρωση ακόμη 13 ομήρων από τη Χαμάς, αξιωματούχος της ισλαμιστικής οργάνωσης μιλώντας σήμερα σε ΜΜΕ του Κατάρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξακολουθεί να μην τηρεί όσα προβλέπονται από την συμφωνία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, η Χαμάς ετοιμάζεται να ακυρώσει τη σημερινή απελευθέρωση ομήρων.

Επιπλέον αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού μιλώντας στο skynews εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός ότι θα επαναληφθεί σήμερα η διαδικασία της απελευθέρωσης.

Έτσι και σήμερα φαίνεται πως η συμφωνία κρέμεται από μια κλωστή.

Εξάλλου και το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία καθώς δεν απελευθέρωσε τη μητέρα της 9χρονης Έμιλι Χαντ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη συμφωνία, δηλαδή όταν απελευθερώνεται ένας ανήλικος μαζί απελευθερώνεται και η μητέρα.

Αυτή την ώρα ασκούνται μεγάλες πιέσεις από Κατάρ, Αίγυπτο και ΗΠΑ για να τηρηθεί η συμφωνία, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός απειλεί να αρχίσει ξανά τις επιχειρήσεις αν δεν τηρηθεί η συμφωνία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίτερα το ισραηλινό μέσο Ynet επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους η Χαμάς σκοπεύει να αφήσει ελεύθερους ακόμη 13 από τους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει παρουσιάσει στο Ισραήλ κατάλογο με τους 13 ομήρους που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μεταξύ των οποίων θα είναι και κάποιοι Αμερικανοί πολίτες, ανέφερε το Ynet.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει λάβει κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αν και δεν είχε διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Το Ynet μετέδωσε ότι αυτή τη φορά δεν θα χωριστούν μέλη οικογενειών, όπως συνέβη κατά τον δεύτερο γύρο απελευθερώσεων.

Μετά την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων την Παρασκευή, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά περίπου 200 ομήρους.

Πηγή: skai.gr

