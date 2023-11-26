Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών διοικητών της

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών διοικητών στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μεταξύ αυτών είναι και ο στρατιωτικής διοικητής της ταξιαρχίας της Βόρειας Γάζας, Αχμεντ αλ Γκαντούρ.

«Ο Αχμεντ Γκαντούρ ήταν μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου της Χαμάς και διοικητής της Βόρειας Ταξιαρχίας» ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος με ανακοίνωση που ανήρτησε στο κανάλι της στο Telegram.

Μεταξύ των τριών άλλων που σκοτώθηκαν είναι ο Αϊμάν Σιάμ, επικεφαλής των μονάδων εκτόξευσης ρουκετών.

Πηγή: skai.gr

