Νεκρός εν μέσω εκεχειρίας παλαιστίνιος αγρότης στη Γάζα

Η επίθεση σημειώνεται κατά την τρίτη ημέρα της τετραήμερης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς 

nekros palaistinios

Τον θάνατο ενός παλαιστινίου αγρότη και τον τραυματισμό ενός ακόμη από επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η επίθεση σημειώνεται κατά την τρίτη ημέρα της τετραήμερης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: εκεχειρία Λωρίδα της Γάζας Νεκρός
