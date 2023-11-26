Τον θάνατο ενός παλαιστινίου αγρότη και τον τραυματισμό ενός ακόμη από επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

🚨 Urgent: A Palestinian was killed, and another was injured earlier today.

🚑 The PRCS's ambulance crew dealt with two cases earlier today, east of the Al-Maghazi refugee camp which is located in the center of the Gaza Strip.



⭕️Despite the humanitarian truce entering its third… pic.twitter.com/ZVRj99hMhP November 26, 2023

Η επίθεση σημειώνεται κατά την τρίτη ημέρα της τετραήμερης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

