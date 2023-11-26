Τον θάνατο ενός παλαιστινίου αγρότη και τον τραυματισμό ενός ακόμη από επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.
🚨 Urgent: A Palestinian was killed, and another was injured earlier today.
🚑 The PRCS's ambulance crew dealt with two cases earlier today, east of the Al-Maghazi refugee camp which is located in the center of the Gaza Strip.
⭕️Despite the humanitarian truce entering its third… pic.twitter.com/ZVRj99hMhP— PRCS (@PalestineRCS) November 26, 2023
Η επίθεση σημειώνεται κατά την τρίτη ημέρα της τετραήμερης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.