Χωρίς φαγητό ακόμα και για τρεις ολόκληρες ημέρες μένουν παιδιά που ζουν στο απομονωμένο βόρειο τμήμα της Γάζας καθώς με ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία δίνεται η άδεια εισόδα σε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύφωνα με το BBC, μερικοί κάτοικοι έχουν καταφύγει στην άλεση ζωοτροφών σε αλεύρι για να επιβιώσουν, αλλά ακόμη και τα αποθέματα αυτών των σιτηρών μειώνονται τώρα.

Οι άνθρωποι έχουν επίσης περιγράψει ότι σκάβουν στο έδαφος για πρόσβαση σε σωλήνες νερού, ώστε να βρουν πόσιμο νερό.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι ο οξύς υποσιτισμός μεταξύ των μικρών παιδιών στο βορρά έχει αυξηθεί απότομα και είναι πλέον πάνω από το κρίσιμο όριο του 15%.

Η υπηρεσία ανθρωπιστικού συντονισμού του ΟΗΕ, Ocha, λέει ότι περισσότερες από τις μισές αποστολές βοήθειας στη βόρεια Γάζα δεν είχαν πρόσβαση τον περασμένο μήνα και ότι υπάρχει αυξανόμενη παρέμβαση από τις ισραηλινές δυνάμεις στον τρόπο και τον τόπο παράδοσης της βοήθειας.

Λέει ότι 300.000 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ζουν στις βόρειες περιοχές είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από τη βοήθεια και αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο πείνας.

Το BBC μίλησε με τρία άτομα που ζουν στην πόλη της Γάζας και στην Μπέιτ Λάχια. Ο Μαχμούντ Σαλαμπί, ένας τοπικός υπάλληλος ιατρικής βοήθειας στη Μπέιτ Λάχια, είπε ότι οι άνθρωποι άλεθαν τα δημητριακά που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές σε αλεύρι, αλλά ακόμη και αυτό έχει τελειώσει.

«Ο κόσμος δεν το βρίσκει στην αγορά», είπε. «Δεν είναι διαθέσιμο σήμερα στα βόρεια τμήμα της Γάζας και στην πόλη της Γάζας.»

Είπε επίσης ότι τα αποθέματα κονσερβοποιημένων τροφίμων εξαφανίζονται.

«Αυτό που είχαμε ήταν στην πραγματικότητα από τις έξι ή επτά ημέρες της εκεχειρίας [τον Νοέμβριο] και όποια βοήθεια επιτρεπόταν στα βόρεια της Γάζας έχει καταναλωθεί μέχρι τώρα. Αυτό που τρώνε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι βασικά ρύζι και μόνο ρύζι.»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού (WFP) είπε στο BBC αυτή την εβδομάδα ότι τέσσερις από τις πέντε τελευταίες νηοπομπές βοήθειας στο βορρά είχαν σταματήσει από τις ισραηλινές δυνάμεις, πράγμα που σημαίνει ένα κενό δύο εβδομάδων μεταξύ των παραδόσεων στην πόλη της Γάζας.

«Σοβαρός κίνδυνος πείνας»

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος πείνας στη Γάζα εάν δεν παρέχουμε πολύ σημαντικούς όγκους επισιτιστικής βοήθειας σε τακτική βάση», δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής του WFP, Matt Hollingworth.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Ocha) ανέφερε ότι υπήρξε απότομη αύξηση στον αριθμό των αποστολών βοήθειας στις οποίες απαγορεύτηκε η πρόσβαση στη βόρεια Γάζα: συγκεκριμένα το 56% των παραδόσεων απαγορεύτηκε τον Ιανουάριο, από 14% που ήταν τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο.

Ανέφερε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός «κατά καιρούς χρησιμοποιούσε δικαιολογίες» για τις ποσότητες καυσίμων που προορίζονταν για υγειονομικές εγκαταστάσεις και «επέβαλε μειώσεις στον όγκο της βοήθειας, όπως η ποσότητα των τροφίμων».

Η Duha al-Khalidi, μητέρα τεσσάρων παιδιών που ζει στη Μπέιτ Λάχια, είπε στο BBC πριν από δύο εβδομάδες ότι περπάτησε έξι μίλια (9,5 χιλιόμετρα) μέχρι το σπίτι της αδερφής της στην πόλη της Γάζας, σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση για φαγητό, αφού τα παιδιά της δεν είχαν φάει τρεις μέρες.

«Δεν έχω χρήματα, και ακόμα κι αν είχα, δεν υπάρχει τίποτα στην κύρια αγορά της πόλης», είπε. «[Η αδερφή μου] και η οικογένειά της υποφέρουν επίσης. Μοιράστηκε μαζί μου την τελευταία ποσότητα ζυμαρικών στο σπίτι της.»

«Αισθανόμαστε ότι ο θάνατος έχει γίνει αναπόφευκτος», είπε η αδερφή της, Waad. «Χάσαμε τον τελευταίο όροφο του σπιτιού μας, αλλά εξακολουθούμε να μένουμε εδώ παρά τον φόβο της κατάρρευσης. Για δύο εβδομάδες, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα στην αγορά· και αν κάποια προϊόντα είναι διαθέσιμα, είναι 10 φορές μεγαλύτερη η τιμή τους από την κανονική».

«Πολλοί από εμάς τώρα πίνουμε άσπρο νερό. Δεν υπάρχουν σωλήνες, πρέπει να σκάβουμε για νερό», εξήγησε ο Μαχμούντ Σαλάχ στη Μπέιτ Λάχια.

Μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θεωρείται από πολλούς ως ο μόνος τρόπος για να δοθεί περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι ωστόσο, οι ισραηλινός στρατός συνεχίζει με σφοδρότητα τους βομβαρδισμούς εισβάλλοντας τώρα στη Ράφα όπου εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

