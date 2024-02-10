Γάζα:Ο ισραηλινός στρατός πλήττει τη Ράφα - Τουλάχιστον 110 νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σήμερα τον τομέα της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να έχει δώσει εντολή στον στρατό να ετοιμάσει «σχέδιο απομάκρυνσης» για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που βρίσκονται στο σημείο πριν από μια πιθανή χερσαία επίθεση.

Νωρίς σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν πλήγματα κοντά στην πόλη αυτή, όπου βρίσκονται πλέον 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, με τη μεγάλη τους πλειονότητα να είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη βία σε πιο βόρειες περιοχές.

Ο υπουργός Υγείας της Χαμάς καταμέτρησε το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας 110 θανάτους, εκ των οποίων 25 σε πλήγματα στη Ράφα, και έκανε λόγο για «σφοδρές συγκρούσεις» σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις. Χθες, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε άλλο μεγάλο νοσοκομείο της πόλης, το αλ-Αμάλ.

Μετά την πόλη της Γάζας, και στη συνέχεια τη Χαν Γιούνις, το Ισραήλ θέτει πλέον ως στόχο μια χερσαία επιχείρηση στην πόλη αυτή που βρίσκεται δίπλα στην Αίγυπτο, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της στρατιωτικής του επίθεσης κατά της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Αφού έδωσε εντολή την Τετάρτη στον στρατό να προετοιμάσει επίθεση στη Ράφα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε χθες από τα στρατεύματα να του υποβάλουν σχέδιο για την «απομάκρυνση» των αμάχων της Ράφα και την «καταστροφή» της Χαμάς στην πόλη αυτή.

«Είναι αδύνατον να επιτευχθεί ο στόχος του πολέμου χωρίς την εξάλειψη της Χαμάς και αφήνοντας τέσσερα τάγματα της Χαμάς στη Ράφα», και αυτό απαιτεί «οι άμαχοι να απομακρυνθούν από τις ζώνες των συγκρούσεων», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.