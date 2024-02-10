Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, νωρίς σήμερα σε πλήγματα με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυστυχώς, ο απολογισμός των επιθέσεων του κατακτητή στο Χάρκοβο αυξήθηκε σε επτά» θανάτους, δήλωσε ο Σινεχούμποφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram. «Μεταξύ αυτών βρίσκονται τρία παιδιά: ένα 7 ετών, ένα 4 ετών και ένα μωρό περίπου έξι μηνών», πρόσθεσε.

Τα drones, τύπου Shahed ιρανικής κατασκευής, «έπληξαν πρατήριο καυσίμων με αποτέλεσμα τη διαρροή εύφλεκτου καυσίμου, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά σε 14 κατοικίες», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, προσθέτοντας η πυρκαγιά κάλυψε μεγάλη περιοχή, με τις αρχές να δίνουν εντολή σε περίπου 50 κατοίκους να απομακρυνθούν.

«Τρία drones έπληξαν τη συνοικία Νεμισλιάνσκι στο Χάρκοβο. Καταστράφηκε ευαίσθητη υποδομή», δήλωσε ο περιφερειακός εισαγγελέας του Χαρκόβου Ολεξάντρ Φιλάτσκοφ, αναφερόμενος στο πρατήριο καυσίμων. «Τεράστια ποσότητα καυσίμων» διέρρευσε, το οποίο «εξηγεί για το ποιο λόγο ήταν τόσο τρομακτική η πυρκαγιά», τόνισε.

«Στις 06.00 το πρωί, η μάχη με φλόγες συνεχιζόταν, 14 σπίτια καταστράφηκαν», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χαρκόβου Βολοντίμιρ Τιμότσκο, σύμφωνα με την εφημερίδα Suspilne.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

