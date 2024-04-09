Η Ρωσία αναμένει ότι «το ένστικτο της αυτοσυντήρησης» θα επικρατήσει στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, δήλωσε στο TASS ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξέι Πολίσουκ.



«Εάν εμφανιστούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ο κίνδυνος μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας θα πολλαπλασιαστεί. Δεν θέλουμε μια τέτοια εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι η λογική και το ένστικτο αυτοσυντήρησης θα επικρατήσουν τελικά στη Δύση», σημείωσε ο Ρώσος διπλωμάτης σύμφωνα με το TASS.

Υπογράμμισε ότι, παρά τις προσπάθειες ορισμένων κρατών του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσουν τη συμμαχία ως εργαλείο αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, «η ηγεσία της, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις,του μπλοκ στην ουκρανική σύγκρουση και προσπαθεί να διατηρήσει απόσταση σε αυτό το στάδιο».Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Γάλλος πρόεδροςανακοίνωσε ότι εκπρόσωποι περίπου 20 δυτικών κρατών έθεσαν το θέμα της αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία κατά τη συνάντηση στο Παρίσι. Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συναίνεση για αυτό το θέμα. Μετά τη διάσκεψη, εκπρόσωποι των περισσότερων κρατών-μελών δήλωσαν ότι δεν έχουν σχέδια να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

