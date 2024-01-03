Πάνω από 50.000 υπολογίζονται τα θύματα των φοβερών σεισμών στην ΝΑ Τουρκία τον περασμένο Φεβρουάριο. Ανυπολόγιστες οι υλικές καταστροφές. Μια από τις πόλεις με τα περισσότερα θύματα που προκλήθηκαν κυρίως λόγω καθυστέρησης των σωστικών συνεργείων ήταν το Αντίαμαν, μια πόλη περίπου 300.000 κατοίκων. Σε ένα ξενοδοχείο της πόλης αυτής, το Isias Hotel, στις 6 Φεβρουαρίου, 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το κτίριο κατέρρευσε. Ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν αθλητές, δάσκαλοι και ξεναγοί από τα κατεχόμενα. Η Γενική Εισαγγελία του Αντίαμαν, πριν από ένα μήνα ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης έως και 22 ετών και 5 μηνών σε καθέναν από τους υπόπτους για «πρόκληση θανάτου και τραυματισμού περισσότερων του ενός ατόμων με ενσυνείδητη αμέλεια».

Μια δίκη που θα αποτελέσει νομικό προηγούμενο

Σήμερα αντιπροσωπεία 100 ατόμων από τα κατεχόμενα, οικογένειες των θυμάτων και δικηγόροι με επικεφαλής τον φερόμενο πρωθυπουργό του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, βρίσκεται στο 3ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του Αντίαμαν όπου θα αρχίσει η δίκη. Μια δίκη που θα αποτελέσει προηγούμενο για άλλες παρόμοιες υποθέσεις καθώς οι ποινές που θα επιβληθούν στους ενόχους θα αποτελέσουν νομικό προηγούμενο. Οι παριστάμενοι στη δίκη δήλωσαν ότι θα μείνουν μέχρι την ολοκλήρωσή της και είναι πεπεισμένοι ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Επαγγελματικοί φορείς, αθλητικοί σύλλογοι, τουριστικές ενώσεις, όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη σημερινή δίκη του Isias Hotel. Όλοι έχουν χάσει κάποιον δικό τους.«Ο σεισμός είναι μια πραγματικότητα αυτής της χώρας, αλλά δεν είναι οι σεισμοί που αφαίρεσαν τις ζωές χιλιάδων αθώων και μας σκότωσαν ζωντανούς, αλλά εκείνοι που έχτισαν ομαδικούς τάφους, συνέβαλαν σε αυτούς και έκαναν τα στραβά μάτια. Κάθε άτομο που δημιούργησε το ξενοδοχείο Isias Hotel είναι ένοχο. «Όλοι οι κατηγορούμενοι για το σεισμό πρέπει να δικαστούν για φόνο», ισχυρίζονται. Η υπόθεση του Isias Hotel, είπε ο Τουρκοκύπριος αξιωματούχος, είναι και δική μας υπόθεση. Μετά τη σημερινή δίκη θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές. Για μια τέτοια τραγωδία μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να καταπραΰνει κάπως τον πόνο της κοινωνίας.

Πηγή: DW - Αριάνα Φερεντίνου, Κωνσταντινούπολη

