Αντίθετες οι ΗΠΑ στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζας σε άλλη χώρα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εναντίον του εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας σε μια άλλη χώρα, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος της χώρας για ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Μέση Ανατολή, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, στο δίκτυο al-Jadeed του Λιβάνου.

Ο Σάτερφιλντ είπε πως στους κατοίκους της Γάζας που εκτοπίστηκαν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας από τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού "πρέπει να επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά το ταχύτερο δυνατό". Είπε πως οι ΗΠΑ "θέλουν να δουν το Ισραήλ να επιτύχει στην εκστρατεία του" και προειδοποίησε τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου να σταματήσει τα πυραυλικά πυρά στο Ισραήλ αν θέλει να αποτρέψει μια κλιμάκωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

