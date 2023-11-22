Έγκριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2024: έρευνα, νεολαία, εξωτερικές προκλήσεις

Σε συμφωνία με τα κράτη μέλη που επετεύχθη στις 11 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο έλαβε επιπλέον 666,5 εκατ. ευρώ για τις προτεραιότητές του, πέραν αυτών που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού. Οι ευρωβουλευτές αύξησαν τη χρηματοδότηση για προγράμματα και πολιτικές που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και των παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς και για τη στήριξη των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων αγροτών. Αυξάνεται επίσης η χρηματοδότηση για προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου.

Οι αυξήσεις που εξασφάλισαν οι ευρωβουλευτές περιλαμβάνουν 250 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, 150 εκατ. ευρώ για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (πρόγραμμα «Η Ευρώπη στον κόσμο»), 85 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 30 εκατ. ευρώ για υποδομές μεταφορών (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»), 60 εκατ. ευρώ για το Erasmus+, 20 εκατ. ευρώ για το LIFE, 20 εκατ. ευρώ για νέους γεωργούς, 10 εκατ. ευρώ για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και 10 εκατ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στα «στοιχεία για κοινά συμπεράσματα» (στα αγγλικά), στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και στο πρόσφατο δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του 2024 εγκρίθηκε με 519 ψήφους υπέρ, 79 και 30 αποχές. Το Συμβούλιο ενέκρινε ήδη τη συμφωνία στις 20 Νοεμβρίου.

Αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ

Με την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2024, οι ευρωβουλευτές αναμένουν ότι θα υπάρξει συμφωνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (ΠΔΠ, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) στο Συμβούλιο έως το τέλος του έτους. Αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις στις αρχές του 2024 μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού που θα προταθεί από την Επιτροπή. Η προγραμματισμένη συμπληρωματική ενίσχυση του ΠΔΠ αποσκοπεί στην παροχή μεσοπρόθεσμης στήριξης στην Ουκρανία, στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων, στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ το 2024 και στην ενίσχυση των προσπαθειών της σε τομείς όπως η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική.

Δηλώσεις

Ο Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο), πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός του 2024 αφορά δύσκολους και αβέβαιους καιρούς. Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας και να απαντήσουμε στις νέες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση των συνεπειών των πολέμων που διεξάγονται στην περιοχή της ΕΕ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Η βάναυση τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ μας δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο κόσμος γύρω από την Ένωσή μας συνεχίζει να αλλάζει. Η συνεπακόλουθη αύξηση του αντισημιτισμού επηρεάζει χώρες σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω επίσης ιδιαίτερα τη συμπερίληψη πρόσθετης χρηματοδότησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη συμφωνία μας. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συζητήσει την προτεινόμενη αναθεώρηση του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου για να προετοιμάσει την ΕΕ για το μέλλον και να αποδείξει στους πολίτες μας ότι η Ένωση μπορεί να δώσει αποτελεσματικές απαντήσεις.»

Ο Siegfried Mureșan (ΕΛΚ, Ρουμανία), γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024 (για το τμήμα III — Επιτροπή), σχολίασε: «Σήμερα ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο έναν προϋπολογισμό που αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες των πολιτών μας: Ορίζων Ευρώπη, Erasmus+, υγεία, νέοι αγρότες και περιβάλλον, ασφάλεια, ανθρωπιστική βοήθεια και για τις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες. Έχουμε εξασφαλίσει έναν μεγαλύτερο και πιο σταθερό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ έχουν πλέον την ασφάλεια της επικείμενης χρηματοδότησης για ολόκληρο το 2024. Θα συμφωνήσουμε σύντομα επίσης σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία αποθεματικών για τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τα προσεχή έτη.»

Ο Nils Ušakovs (Σοσιαλιστές, Λετονία), εισηγητής για τα άλλα τμήματα: «Παρά τους πολυάριθμους περιορισμούς, εξακολουθούμε να παρέχουμε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πόρους για να διασφαλίσουμε ότι είναι εξοπλισμένα για την εκπλήρωση της εντολής και των καθηκόντων τους στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις απαιτούν μια πιο δυναμική Ευρώπη και, ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης.»

Δεδομένης της ανάγκης διαχείρισης των εργασιών και των δράσεων που έχουν αναληφθεί επί σειρά ετών, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός διακρίνει μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (το κόστος όλων των δεσμευτικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, ενδεχομένως με συνέπειες κατά τα επόμενα έτη) και των πιστώσεων πληρωμών (χρήματα που πράγματι καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενδεχομένως για την εκτέλεση των αναλήψεων υποχρεώσεων από προηγούμενα έτη).

Περίπου το 94% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού διατίθεται στους πολίτες, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις.

