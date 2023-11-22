Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δημόσια στήριξη για το ευρώ παραμένει πολύ ισχυρή. Σύμφωνα με την έρευνα, το 79% όσων απάντησαν πιστεύει ότι το ευρώ είναι καλό για την ΕΕ και το 69% πιστεύει ότι είναι καλό για τη χώρα τους.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλό επίπεδο στήριξης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του μέσου που βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU. Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν (70%) υποστηρίζει την ιδέα ενός σχεδίου ανάκαμψης που θα στηρίζει όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιήσουν πράσινες, ψηφιακές και κοινωνικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Η έρευνα συγκέντρωσε επίσης τις απόψεις των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με τα κέρματα και τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 66% όσων απάντησαν τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και των 2 λεπτών, ποσοστό που καταδεικνύει υψηλό και σταθερό επίπεδο στήριξης, με την απόλυτη πλειοψηφία σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης να υποστηρίζει την εν λόγω κατάργηση.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων με πάνω από 18.600 άτομα από τα 19 κράτη μέλη της ευρωζώνης, μεταξύ 2 και 9 Οκτωβρίου 2023. Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ.

Πλατή Κατερίνα

