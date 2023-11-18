Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων μετά την συνάντησή της με τον Αλ-Σίσι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι είναι αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων μετά την συνάντησή της με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι στο Κάιρο μεσούντος του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο αλ-Σίσι την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα , ευχαρίστησα την Αίγυπτο για τον ρόλο της στην παροχή και την διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους ευάλωτους Παλαιστίνιους», δήλωσε μέσω του λογαριασμού της στο Twitter (Χ) η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Συμφωνούμε επί της αρχής για τον μη εκτοπισμό των Παλαιστινίων και για έναν πολιτικό ορίζοντα που θα βασίζεται στην λύση των δύο κρατών», παλαιστινιακού και ισραηλινού, πρόσθεσε.

Στην συνέχεια, η πρόεδρος της Κομισιόν μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο Αλ-Αρίς, στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής που συνορεύει με το Ισραήλ και την Γάζα.

Από εκεί, βρέθηκε στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπου χαιρέτισε τις νέες «αιγυπτιακές προσπάθειες» για την συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

Στο αεροδρόμιο του Αλ-Αρίς συγκεντρώνεται εδώ και εβδομάδες η διεθνής βοήθεια η οποία πρέπει να διοχετευθεί στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του περάσματος της Ράφα, του μοναδικού συνοριακού περάσματος που δεν βρίσκεται στα χέρια του Ισραήλ και από όπου η βοήθεια προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό περνά στάγδην.

Στο Αλ-Αρίς, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει «τετραπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα, που φθάνει πλέον τα 100 εκατομμύρια ευρώ και προστίθεται στην βοήθεια των 260 εκατομμυρίων ευρώ που προσφέρουν τα κράτη μέλη της Ενωσης».

«Συμφωνούμε όλοι ότι ο όγκος της βοήθειας που φθάνει στην Γάζα πρέπει να αυξηθεί και αυτή είναι η ιδέα πίσω από την πρόταση της Κύπρου για την εγκαθίδρυση θαλασσίου διαδρόμου», είπε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση εργάζεται για την ενίσχυση της «στρατηγικής σύμπραξης» με την Αίγυπτο.

Το 2022, κατά την διάρκεια της τελευταίας της επίσκεψης, η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ισραήλ και η Αίγυπτος υπέγραψαν πρωτόκολλο συμφωνία για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε φυσικό αέριο.

Το Κάιρο έχει επενδύσει κατά τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια στον τομέα του φυσικού αερίου και επιδιώκει να γίνει μεγάλος εξαγωγές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

