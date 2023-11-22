Διακριτικά ειρωνικός για τον Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη του στο Fox News.

Ο Ζελένσκι δήλωσε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επανειλημμένα κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι μπορεί πολύ γρήγορα να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Εάν ο ίδιος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ειρηνευτικό σχέδιο, μπορεί να το μοιραστεί μαζί μου. Ναι, μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, εάν δώσουμε στη Ρωσία το Ντονμπάς και την Κριμαία. Κατά τη γνώμη μου, η χώρα μας δεν είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ειρηνευτικό σχέδιο. Αυτό δεν είναι ειρηνευτικό σχέδιο», δήλωσε δηκτικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Τραμπ στην Ουκρανία και δήλωσε ότι είναι έτοιμος μέσα «σε 24 λεπτά» να εξηγήσει στον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, γιατί δεν μπορεί εκείνος να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ απαντώντας δήλωσε, ότι αυτή η στιγμή δεν είναι κατάλληλη να επισκεφθεί την Ουκρανία.

«Προσκαλώ τον πρόεδρο Τραμπ. Αν μπορεί να έρθει εδώ, θα χρειαστώ... 24 λεπτά για να εξηγήσω στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC νωρίτερα αυτό το μήνα. «Δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη εξαιτίας του Πούτιν».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

