Victor Chang: Η Google τιμά με doodle τον πρωτοπόρο καρδιοχειρουργό

Με το σημερινό της doodle, η Google τιμά τον διακεκριμένο Κινέζο-Αυστραλό χειρουργό Dr. Victor Chang (Βίκτορ Τσανγκ), έναν από τους πρωτοπόρους της καρδιοχειρουργικής και της χειρουργικής των μεταμοσχεύσεων στην Αυστραλία και όχι μόνο.

Ο Τσανγκ Γιαμ Χιμ, όπως ήταν το κινέζικο όνομά του, γεννήθηκε στη Σαγκάη στις 21 Νοεμβρίου 1936. Σε νεαρή ηλικία, η μητέρα του εμφάνισε καρκίνο του μαστού, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να ασχοληθεί με την ιατρική.

Σπούδασε ιατρική και μετεκπαιδεύτηκε στη χειρουργική στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στην χειρουργική στο ονομαστό St. Vincent’s Hospital του Σίδνεϊ και ακολούθως απέκτησε εμπειρίες εργαζόμενος σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Επέστρεψε στην Αυστραλία το 1972 και επανήλθε στο St. Vincent’s Hospital ως καρδιοθωρακοχειρουργός.

Μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές του Βίκτορ Τσανγκ στην ιατρική ήταν η ανάπτυξη μιας τεχνητής καρδιακής βαλβίδας, που ήταν σημαντικά φθηνότερη από τα προηγούμενα μοντέλα, καθιστώντας την παγκοσμίως προσβάσιμη.

Ο Δρ Τσανγκ πραγματοποίησε επίσης μια επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς στη νεότερη Αυστραλή ασθενή, τη Φιόνα Κουτ, το 1984, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Δυο χρόνια αργότερα την ξαναχειρούργησε και σήμερα, η Φιόνα Κουτ είναι ο μεγαλύτερος επιζών λήπτης μεταμόσχευσης καρδιάς στην Αυστραλία.

Το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του Βίκτορ Τσανγκ στην ιατρική, αποδεικνύεται από δύο γεγονότα: το 1986 έλαβε την υψηλότερη διάκριση της Αυστραλίας και το 1999 ψηφίστηκε ως ο Αυστραλός του Αιώνα.

Το 1984 δημιούργησε το ομώνυμο ίδρυμα που χορηγεί υποτροφίες σε χειρουργούς της Νοτιοανατολικής Ασίας, προκειμένου να μετεκπαιδευτούν στο St. Vincent’s Hospital και να γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της καρδιοχειρουργικής και των μεταμοσχεύσεων.

Ο Βίκτορ Τσανγκ έφυγε άδοξα από την ζωή στις 4 Ιουλίου 1991, σε ηλικία 54 ετών, όταν έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από δύο Μαλαισιανούς στο Σίδνεϊ. Ήταν παντρεμένος με την εντατικολόγο Αν Σίμονς και είχε αποκτήσει τρία παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.