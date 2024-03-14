Μια Ιταλίδα 103 ετών «συνελήφθη» ενώ οδηγούσε, μέσα στη νύχτα, με ληγμένο δίπλωμα και χωρίς ασφάλιση, καθώς αποφάσισε ότι ήθελε «να επισκεφθεί φίλους» της κοντά στη Φεράρα, όπως ανέφερε σήμερα η αστυνομία.

Η ώρα ήταν 1, τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, όταν οι καραμπινιέροι έλαβαν μια κλήση για επικίνδυνη οδήγηση στο κέντρο του Μποντένο, μιας κοινότητας 13.000 κατοίκων στην Εμίλια Ρομάνα. Η περίπολος που έφτασε στο σημείο εντόπισε γρήγορα το εν λόγω αυτοκίνητο. Η έκπληξη των καραμπινιέρων όμως ήταν μεγάλη όταν ανακάλυψαν την ημερομηνία γέννησης της οδηγού: 1920, ήταν δηλαδή πάνω από 103 ετών, όμως ακόμη ικανή να καθίσει στο τιμόνι και να οδηγήσει μέχρι το Μποντένο για να δει τους φίλους της.

Λόγω της προχωρημένης ώρας, η γηραιά κυρία, που οδηγούσε μολονότι το δίπλωμά της έληξε πριν από δύο χρόνια, «ήταν αποπροσανατολισμένη και διέτρεχε συνεχώς τους ίδιους δρόμους.

Στην Ιταλία, μετά τα 80, οι οδηγοί πρέπει να επισκέπτονται γιατρό κάθε δύο χρόνια προκειμένου να ανανεώνουν το δίπλωμά τους.

Οι καραμπινιέροι έκαναν μόνο μια προφορική επίπληξη στην υπεραιωνόβια και τη συνόδευσαν στο σπίτι της.

Η ίδια πάντως δεν είναι καθόλου έτοιμη να μείνει στο σπίτι της, παρά την περιπέτειά της: «Θα αγοράσω βέσπα ή σκούτερ», είπε η Τζουζεπίνα Μολινάρι ή «Τζόσε» χαϊδευτικά, μιλώντας στην τοπική εφημερίδα La Nuova Ferrara. Στο μεταξύ, κυκλοφορεί με ποδήλατο.

Η ιστορία της δυναμικής ηλικιωμένης προκάλεσε τον θαυμασμό του δημάρχου της Φεράρα, του Άλαν Φάμπρι, ο οποίος κατάγεται από το Μποντένο: «Εγώ θα της έδινα παράσημο αντί για πρόστιμο (…) Το να έχει κανείς τέτοια εσωτερική δύναμη δεν είναι συνηθισμένο και μου δίνει ελπίδες για τα δικά μου γεράματα», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

