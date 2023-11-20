Ένας πόλεμος έχει επιπτώσεις σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές... Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε νέα δεδομένα και για τους Ρώσους, πολλοί εκ των οποίων επέλεξαν να μεταναστεύσουν από τη χώρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οικογένεια της Πωλίνας, η οποία μετανάστευσε στην Κύπρο, μαζί με πολλές άλλες ρωσικές οικογένειες.
Δείτε το βίντεο της DW:
- Βίντεο: Η αντιπολίτευση ανάβει καπνογόνα μέσα στη Βουλή της Αλβανίας για να διαμαρτυρηθεί για τον προϋπολογισμό
- Χουριέτ: «O Ερντογάν πρότεινε στον Σολτς να δώσει τουρκικά drones για να πάρει Eurofighters»
- Ο Μιλέι δεν αγαπά… τη Ρωσία – Πεσκόφ: Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει «ρυθμό» τώρα που εξελέγη πρόεδρος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.