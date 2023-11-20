Ένας πόλεμος έχει επιπτώσεις σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές... Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε νέα δεδομένα και για τους Ρώσους, πολλοί εκ των οποίων επέλεξαν να μεταναστεύσουν από τη χώρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οικογένεια της Πωλίνας, η οποία μετανάστευσε στην Κύπρο, μαζί με πολλές άλλες ρωσικές οικογένειες.

Δείτε το βίντεο της DW:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

