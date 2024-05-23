Ένδεκα νεκροί στην έφοδο του στρατού του Ισραήλ στην Τζενίν

Έφοδος του ισραηλινού στρατού, η οποία άρχισε προχθές Τρίτη το πρωί στην Τζενίν, πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κι η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, παρέμενε ακόμη σε εξέλιξη χθες Τετάρτη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την Τρίτη, οι ώρες κυλούσαν στους ρυθμούς των βουητών των κινητήρων drones, των εκρήξεων, των εκπυρσοκροτήσεων, που συνεχίστηκαν χθες στο εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων στα όρια της πόλης της Δυτικής Όχθης -την οποία κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός στον πόλεμο του 1967-, διαπίστωσαν.

Τεθωρακισμένο του ισραηλινού στρατού έκανε περιπολίες στην πόλη, πίσω από εκσκαφέα του Μηχανικού, σε κεντρικό δρόμο της Τζενίν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν με δελτίο Τύπου πως «συνεχίζουν την επιχείρηση στην Τζενίν» κατά την οποία σκοτώθηκε «ορισμένος αριθμός τρομοκρατών» και βρέθηκαν εκρηκτικά τοποθετημένα σε δρόμους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ο θάνατος παιδιού, του «Ουάσιμ Αχέντ Τζαραντάτ (15 ετών) στην Τζενίν αυξάνει τον αριθμό των μαρτύρων εξαιτίας της επίθεσης της κατοχής στην πόλη από την Τρίτη στους 11, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών».

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε ότι ασθενοφόρο της έγινε στόχος ισραηλινών πυρών στην Τζενίν καθώς προσπαθούσε να διακομίσει τραυματία.

Το βράδυ συνεχίζονταν ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιωτικούς και ενόπλους με καλυμμένα τα πρόσωπα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως διεξάγει επιχείρηση στη βάση πληροφοριών για «τρομοκρατικές δραστηριότητες ενόπλων που ανήκουν στις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ στην περιοχή της Τζενίν».

Έκανε λόγο για «ανταλλαγές πυρών» ανάμεσα σε δυνάμεις του και «οπλισμένους τρομοκράτες». «Κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών πυρών, χτυπήθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν εμπλακεί» στις εχθροπραξίες, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως «εξετάζει τις κατηγορίες» για αυτό.

«Αδέσποτη σφαίρα»

Πολλά καταστήματα κατέβασαν ρολά.

Ο Άμερ Μανάσρα, παλαιστίνιος ανεξάρτητος δημοσιογράφος, 25 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το κρεβάτι του σε νοσοκομείο πως τον πέτυχε στο πίσω μέρος του ποδιού «αδέσποτη σφαίρα που βλήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις» κοντά στην είσοδο του καταυλισμού προσφύγων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, χειρουργός που εργαζόταν σε κρατικό νοσοκομείο της Τζενίν είναι ανάμεσα στους νεκρούς. «Ο Ουσαγέντ Τζαμπάριν σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατών καθώς πήγαινε στο νοσοκομείο», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι εκπαιδευτικός, ο Αλάμ Τζαραντάτ, καθώς και ανήλικος, είναι επίσης ανάμεσα στους νεκρούς.

Εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα μαθητές και προσωπικό σχολείων στην Τζενίν και στον παρακείμενο καταυλισμό προσφύγων, πάντα σύμφωνα με το WAFA.

Αργότερα, μαθητές συγκεντρώθηκαν σε τζαμί στην ανατολική Τζενίν για την κηδεία του Αλάμ Τζαραντάτ, το φέρετρο του οποίου ήταν τυλιγμένο με πράσινη σημαία της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την έφοδο, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της πως ο στρατός του Ισραήλ «σκοτώνει αθώους, γιατρούς και καταστρέφει υποδομές παλαιστινιακών νοσοκομείων, πόλεων και χωριών».

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει συχνά στην Τζενίν επιχειρήσεις που χαρακτηρίζει «αντιτρομοκρατικές», με σκοπό κατ’ αυτόν να αποτραπούν αντιισραηλινές επιθέσεις στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη.

Η βία στην κατεχόμενη περιοχή, ήδη στα ύψη τα τελευταία χρόνια, κλιμακώθηκε ακόμη περισσοτερο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 517 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 Ισραηλινοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε παλαιστινιακές επιθέσεις, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

