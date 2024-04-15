Έρευνα για την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη από τις αρχές στις ΗΠΑ

Το FBI ξεκίνησε έρευνα έπειτα από την κατάρρευση μιας γέφυρας στα τέλη Μαρτίου στη Βαλτιμόρη, στις ανατολικές ΗΠΑ, στην οποία προσέκρουσε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Washington Post.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο, το FBI επιβεβαίωσε πως βρίσκεται «πάνω στο φορτηγό πλοίο Dali» προκειμένου να διεξάγει εκεί «επιχειρήσεις της δικαστικής αστυνομίας», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ούτε να επιβεβαιώσει την έναρξη μιας έρευνας.

Στα τέλη Μαρτίου, αυτό το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μήκους 300 μέτρων, προσέκρουσε σε έναν πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Τα πτώματα δύο εργατών που εργάζονταν πάνω στη γέφυρα σε εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος ανασύρθηκαν, την ώρα που άλλοι τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν αγνοούμενοι θεωρούνται νεκροί.

Η αμερικανική εφημερίδα έγραψε πως αυτή η «ποινική έρευνα» στοχεύει να καθορίσει «τουλάχιστον εν μέρει» εάν το πλήρωμα απέπλευσε γνωρίζοντας πως το πλοίο παρουσίαζε σοβαρά μηχανολογικά προβλήματα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν.

Το Dali, υπό σημαία Σιγκαπούρης, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Βαλτιμόρης για ένα ταξίδι 27 ημερών έως το λιμάνι του Κολόμπο (Σρι Λάνκα).

Αφότου ενημέρωσε τις αρχές για μια απώλεια ισχύος εξαιτίας προβλημάτων πρόωσης, το πλοίο προσέκρουσε στη γέφυρα.

Το πλοίο παραμένει εγκλωβισμένο στο σημείο, κάτω από τα συντρίμμια της γέφυρας, εμποδίζοντας ένα μέρος των θαλάσσιων μεταφορών σε ένα από τα πιο δραστήρια λιμάνια της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

