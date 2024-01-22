Τουρκία: Αύριο η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση πρόκειται να θέσει προς συζήτηση αύριο Τρίτη και να ψηφίσει επί της επικύρωσης από τη χώρα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανέφερε μια κοινοβουλευτική πηγή και μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN Turk.

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ενέκρινε την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας τον περασμένο μήνα στο πρώτο βήμα της διαδικασίας της επικύρωσης.

Απαιτείται επίσης κοινοβουλευτική έγκριση προτού υπογραφεί το πρωτόκολλο σε νόμο από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Σουηδία υπέβαλε αίτηση για να ενταχθεί στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου τον Μάιο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, όμως η διαδικασία προσχώρησης, η οποία απαιτεί την έγκριση όλων των μελών, καθυστερεί από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Η επικύρωση από την Τουρκία θα αφήσει την Ουγγαρία να είναι το τελευταίο εμπόδιο της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

