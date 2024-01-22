Ποσότητα ρεκόρ 22 τόνων κοκαΐνης κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στον Ισημερινό, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους, μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών στη χώρα, η οποία έχει εμπλακεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε μία «εσωτερική ένοπλη σύρραξη» εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο στρατός ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως τα ναρκωτικά, που ήταν διανεμημένα σε 733 πακέτα, προορίζονταν πιθανόν για μεταφορά κατά μήκος της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής.

Της επιχείρησης προηγήθηκαν έξι μήνες σχεδιασμού και παρακολούθησης, όπως προστίθεται.

Χθες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού ανήρτησαν βίντεο στο Χ, όπου διακρίνονται τεράστιες στοίβες δεμάτων τυλιγμένων με πλαστική μεμβράνη, ορισμένα εκ των οποίων είχαν ετικέτες όπου αναγράφονταν τα ονόματα μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, σε έναν χώρο στην πόλη Βίντσες, στο κέντρο του Ισημερινού.

Η κατάσχεση αυτή καταγράφηκε ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα, επιδιώκοντας ισχυρότερους δεσμούς στη μάχη κατά του εγκλήματος, εν μέσω των επιχειρήσεων καταστολής από τον στρατό κατά συμμοριών, τις οποίες ξεκίνησε η κυβέρνηση του Ισημερινού και κατά τη διάρκεια των οποίων 2.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε διάστημα 13 ημερών.

Η κατάσχεση της Κυριακής υπερβαίνει εκείνη των 9,6 τόνων κοκαΐνης που είχαν ανακαλυφθεί το 2021 πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο, στην παραθαλάσσια πόλη Γουαγιακίλ, που προορίζονταν για αποστολή στο Μεξικό και τις ΗΠΑ, με τις αρχές να υπολογίζουν τότε ότι θα μπορούσαν να αποφέρουν στους εμπόρους ναρκωτικών περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

