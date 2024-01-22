ΗΠΑ: Γκάφα από τον Ρον ΝτεΣάντις - Απέδωσε εσφαλμένα απόφθεγμα στον Ουίνστον Τσόρτσιλ

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις απέσυρε χθες Κυριακή την υποψηφιότητα του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2024, ανακοινώνοντας την απόφασή του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο οποίο χρησιμοποίησε ένα απόφθεγμα που αποδίδεται εσφαλμένα στον Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Κατά τη διάρκεια μιας τετράλεπτης ομιλίας του σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Ρεπουμπλικάνoς κυβερνήτης απέδωσε εσφαλμένα στον Τσόρτσιλ τη φράση: «Η επιτυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία: Αυτό που μετράει είναι το κουράγιο να συνεχίζεις».

Η International Churchill Society έχει στο παρελθόν επισημάνει ότι το απόφθεγμα αυτό συνήθως αποδίδεται εσφαλμένα στον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό. Το Churchill Project at Hillsdale College περιλαμβάνει τη φράση αυτή ως ένα από τα πολλά κατασκευασμένα αποφθέγματα του Τσόρτσιλ.

Ο Σπένσερ Τζόουνς, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Wolverhampton τόνισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις και στοιχεία ότι ο Τσόρτσιλ είπε ποτέ τη φράση αυτή, προσθέτοντας ότι «συχνά αυτή κοινοποιείται ως ένα εμπνευσμένο απόφθεγμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Κέβιν Ρουάνε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church συγγραφέας ενός βιβλίου για τον Τσόρτσιλ, είπε: «Ο Τσόρτσιλ ήταν ένας απίστευτος χειριστής του λόγου και επινόησε τόσες πολλές αξιομνημόνευτες φράσεις κατά τη διάρκεια της μακράς του καριέρας, αλλά πιθανότατα του έχουν αποδώσει περισσότερα αποφθέγματα από όσα επινόησε ο ίδιος».

«Όπως και να το δείτε, ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις αποσύρθηκε με μια γκάφα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

