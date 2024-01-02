Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, αναμένεται να ταυτοποιηθεί ως ένας από τους αγνώστους («John Doe 36») σε απόρρητα δικαστικά έγγραφα που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν και σχετίζονται με τον κατηγορούμενο για διακίνηση και κακοποίηση ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα αναμένεται να κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα, αναφέρει η New York Post.

Ο 77χρονος σήμερα Κλίντον αναφέρεται περισσότερες από 50 φορές στα έγγραφα της μήνυσης που έγινε στον Έπσταϊν το 2015, σύμφωνα με το ABC News.

Πολλές από τις αναφορές στον Κλίντον πιστεύεται ότι προέρχονται από τις προσπάθειες του εισαγγελέα να αναγκάσει τον πρώην πρόεδρο να καταθέσει εναντίον του Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Τα έγγραφα δεν αναμένεται να εμπλέξουν τον Κλίντον σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ανέφερε το ABC.

Τα ονόματα περισσότερων από 170 ατόμων με δεσμούς με τον Έπσταϊν αναμένεται να αποκαλυφθούν αφού η ομοσπονδιακή δικαστής του Μανχάταν, Loretta Preska αποφάσισε λίγο πριν τα Χριστούγεννα ότι θα αποσφραγιστούν το νέο έτος.

Λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς, τα έγγραφα αναμένεται να δημοσιευτούν από σήμερα 2 Ιανουαρίου.

Ο Κλίντον είχε δηλώσει ότι διέκοψε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν το 2005, αφού ο τελευταίος κατηγορήθηκε ότι έφερνε ανήλικα κορίτσια στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς για σεξουαλικά μασάζ.

Ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακές των ΗΠΑ αντιμετωπίζοντας κατηγορίες διακίνησης και κακοποίησης ανηλίκων.

