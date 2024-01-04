Μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει το παράδειγμα της η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα Β’, και να παραιτηθεί υπέρ του διαδόχου του, πρίγκιπα Ουίλιαμ βλέπουν για τον Κάρολο, βασιλικοί εμπειρογνώμονες της Βρετανίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, ο «φρεσκοεστεμμένος» Κάρολος (η στέψη έγινε στις 6 Μαΐου 2023), θα μπορούσε να επιλέξει να παραιτηθεί τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια και να παραδώσει τον θρόνο στον Γουίλιαμ και την Κέιτ όσο είναι ακόμη νέοι (και πολύ πιο δημοφιλείς από εκείνον).

Ο 75χρονος μονάρχης πιστεύει ότι η κίνηση της Μαργαρίτας της Δανίας να παραιτηθεί υπέρ του γιου της πρίγκιπα Φρέντερικ στις 14 Ιανουαρίου (εν μέσω των σκανδάλων και φημών περί απιστίας) ήταν σωστή και θα ανανεώσει την μοναρχία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον βασιλικό ειδικό και βιογράφο Phil Dampier, ο βασιλιάς Κάρολος θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις στη Δανία και θα θέλει να κάνει μια παρόμοια κίνηση όσο ο Ουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, είναι ακόμα νέοι, προκείμενου να προστατέψει το μέλλον του βρετανικού θρόνου.

«Πρέπει να αναρωτιέστε εάν, σε πέντε ή δέκα χρόνια, ο βασιλιάς Κάρολος θα μπορούσε να κάνει το ίδιο, είτε επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ή απλώς πιστεύει ότι είναι καλή στιγμή να το δώσει την σκυτάλη στον Ουίλιαμ και την Κέιτ όσο είναι ακόμη νέοι», είπε στην Daily Mail.

«Η αείμνηστη βασίλισσα μας (Ελισάβετ) δεν θα παραιτούνταν ποτέ αλλά οι καιροί αλλάζουν» τόνισε ο Dampier.

Η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης ομιλίας της για την Πρωτοχρονιά, ότι θα αποποιηθεί τον θρόνο στις 14 Ιανουαρίου, έπειτα από 52 χρόνια.

