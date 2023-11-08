Συναγερμός έχει σημάνει στο προάστιο Μπλανκενέζε του Αμβούργου καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό με ένοπλους σε σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, δύο οπλισμένοι μαθητές έχουν οχυρωθεί σε σχολείο του Μπλανκενέζε.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε σχολείο της οδού Framstrasse, το οποίο έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ ειδικές μονάδες ψάχνουν μέσα στο κτίριο για τους ένοπλους.

Σύμφωνα με την Bild, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο εισβολείς είναι οπλισμένος καθώς απείλησε με ένα μαύρο πιστόλι καθηγητή μέσα σε τάξη, την ώρα του μαθήματος.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ η Αστυνομία επιβλέπει την εκκένωση του σχολείου από τους μαθητές.

Πηγή: skai.gr

