Δύο μαθητές, ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών, είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι δράστες της εισβολής σε σχολείο του Αμβούργου, όπου εδώ και δυο ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας.

Νωρίτερα είχε μεταδοθεί ότι τουλάχιστον ο ένας κρατούσε πιστόλι και απείλησε με αυτό μία από τις δασκάλες.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι οι δράστες διαφεύγουν και για τον εντοπισμό τους έχει στηθεί ειδική επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει ελικόπτερο της Αστυνομίας.

Η ειδική ομάδα SEK ερευνά το σχολικό συγκρότημα και συνοδεύει μαθητές έξω από το κτίριο.

Τα παιδιά οδηγούνται κατόπιν σε στρατόπεδο της περιοχής, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι γονείς τους. Ήδη έχουν εκκενωθεί δύο τάξεις.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη διασώστες και ασθενοφόρα.

Το σχολείο βρίσκεται στην περιοχή Μπλανκενέζε, ανατολικά του Αμβούργου και σε αυτό φοιτούν 1.150 μαθητές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

